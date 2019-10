OZ-Serie „Herz in Not“ - „Herz in Not“: Fast 100 Besucher beim Forum in Rostock

Seit 2014 führt die OZ die Herzwochen durch und widmet sich dem faustgroßen Supermuskel. Zum Abschluss der Serie hat die OZ am Donnerstag zum Leserforum geladen. Neben Vorträgen von Experten konnten die Besucher sich über Medikamente und Ernährung informieren, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen und sich durchchecken lassen.