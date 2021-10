Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag so viele neue Corona-Infektionen in MV gemeldet, wie lange nicht mehr: 396 Fälle. Die Inzidenz im Land steigt damit weiter. Gleichzeitig sind aber wieder weniger Menschen in den Krankenhäusern. Eine Region wird wieder als grün eingestuft.