Fast 8000 Familien in MV profitierten von Baukindergeld

Berlin/Schwerin

Fast 8000 junge Familien haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Mecklenburg-Vorpommern mit Hilfe des Baukindergelds den Traum vom Eigenheim erfüllt. Pro Kind steuert der Staat - auf zehn Jahre gestreckt - 12 000 Euro bei. Wie aus Daten der zuständigen Förderbank KfW hervorgeht, wurden für Familien im Nordosten insgesamt 154 Millionen Euro bewilligt. Das entspricht 2,3 Prozent der bislang bundesweit genehmigten Fördersumme in Höhe von 7 Milliarden Euro.

Seit dem Start erhielten bundesweit 330 000 Familien eine Zusage

Insgesamt stehen in dem Förderprogramm 9,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Anträge, die innerhalb eines halben Jahres nach Einzug einzureichen sind, können den Angaben zufolge letztmalig am 31. Dezember 2023 gestellt werden – allerdings nur, wenn die Verträge bis Ende März 2021 unterschrieben waren oder der Bau bis dahin genehmigt war. Das an Einkommensgrenzen gekoppelte Baukindergeld gilt als eines der teuersten Projekte der großen Koalition in der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Seit dem Start 2018 erhielten laut KfW bundesweit 330 000 Familien eine Zusage. Eine weitere Verlängerung des Programms ist laut Bundesinnenministerium nicht geplant. Kritiker sehen in der staatlichen Förderung eher einen Treiber der Immobilienpreise.

Von RND/dpa