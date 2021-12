Fehlender Corona-Impfstoff: OZ-Leser  beklagen „echtes Armutszeugnis“

Rostock

Den seit Oktober konstant hohen Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen folgt nun ein großer Andrang bei den Impfangeboten. Manche Impfstellen im Land können jedoch nicht mehr alle Menschen mit Vakzin versorgen. Der Impfstoff knapp, die Kühlschränke leer. Ein Umstand, der bei Lesern zu Diskussionen über die Ursachen geführt und vor allem aber viel Kritik hervorgerufen hat.

„Typisch deutsche Planung. Wo sind bloß all die Denker hin?“

Helga Lübeck meint: „Typisch deutsche Planung. Wo sind bloß all die Denker hin? Erst werden alle Impfzentren geschlossen, Hausärzte verunsichert, bei steigenden Zahlen alles geöffnet und nun wird alles verschärft und es werden die Impfzentren geöffnet, aber ohne Impfstoff. Das ist so dämlich.“

Stefanie Monika beklagt in gleicher Weise: „Das ist ein echtes Armutszeugnis dieser Pandemie. Menschen sollen sich impfen lassen, aber sorry. Heute nicht genügend Impfstoff. Das ist lächerlich.“

Holger Joerg Schuenemann fragt: „Und wer hat’s wieder mal verbockt? Nein, nicht die neue Regierung.“

Umsetzung von Empfehlungen braucht Zeit

Leser Jenn Scha sieht es so: „Politisch gemachtes Elend! Erst kommt die Stiko nicht in die Puschen, dann agiert Spahn mal wieder wie ein Scheuer und ausbaden müssen es diejenigen, die bereit sind, ihren Beitrag zu leisten.“ Verärgert, so führt es der Leser zur Begründung noch aus, sei er, „dass es (zu) lange gedauert hat, bis die Booster-Empfehlung kam, obwohl es nicht wenige Erfahrungen aus anderen Ländern gab und man mittlerweile wissen sollte, dass die Umsetzung einer Empfehlung in Deutschland auch seine Zeit braucht.

Arno Bernhagen hält dagegen, erklärt: „Die Stiko arbeitet sehr gewissenhaft und wertet entsprechende Erfahrungswerte und Studien aus, bevor sie eine Empfehlung ausspricht. Das finde ich sehr gut.“

Stefan Schrader schiebt mit der Rückschau auf den ehemaligen Bundesgesundheitsminister hinterher: „Ungerecht darf man auch nicht sein. Jens Spahn kann nichts für den Mangel an Impfstoffen. Er kann zwar durchaus etwas für seine Unprofessionalität, aber das ist ja im bundesrepublikanischen Politikbetrieb nicht wirklich ungewöhnlich. Es gehört allerdings eine gehörige Portion Einfalt (sorry) dazu, um heute Dinge ohne Not anzukündigen, die voraussehbar und augenscheinlich morgen widerrufen werden müssen.“

Monatelang gab es Impfstoff im Überfluss

Sven Baumgart findet gut, dass sich jetzt viele Menschen für die Impfung entscheiden. Aber sagt er auch: „Manche leider zu spät, monatelang hatten wir Impfstoff im Überfluss.“

So argumentiert auch Kurt-Walter Bluem: „Tja, wer zu spät kommt, muss eben in die Röhre schauen. Im Sommer hätte man schnell einen Termin bekommen. Wer jetzt erst an Weihnachten denkt und gerne seine Familie sehen will, muss eben anstehen und damit rechnen, trotzdem nach Hause geschickt zu werden. Angebot und Nachfrage regeln eben den Markt.“

Ja klar, die Politik sei schuld, ruft Leserin Irene Kühn all den Unentschiedenen zu. „Nicht die Menschen, die ‚eigenverantwortlich‘ handeln.“

Remo Rönnpagel fragt sich, wie es weitergehen kann: „Und weil die Situation so ist, sollen demnächst Tierärzte und Apotheker zusätzlich den Impfstoff verteilen. Wie realitätsfern ist unsere Politik denn mittlerweile?“

Thomas Kreft zitiert die Befürworter einer Impfpflicht seitens der Politik: „Aber wir brauchen dringend eine Impfpflicht. Das wird ein Spaß, wenn demnächst die Impfzertifikate alle paar Monate ablaufen, man sich dann immer wieder neu impfen lassen muss und dann jedes Mal nicht genügend Impfstoff da ist.“

Von Juliane Lange