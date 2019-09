Fehlbildungen bei Kindern: Keine Fälle in MV bekannt

Rostock

In MV sind bislang keine Fälle von Neugeborenen mit Missbildungen an den Händen bekannt. Das teilte das Schweriner Gesundheitsministerium am Montag mit. Zuvor war bekannt geworden, dass in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen ( Nordrhein-Westfalen) zwischen Mitte Juni und Anfang September drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren wurden.

Auch in anderen Städten

Bei allen drei Kindern sei jeweils eine Hand betroffen. An dieser Hand seien Handteller und Finger nur rudimentär angelegt. Auch in den Ruhrgebietsstädten Datteln und Dorsten gab es je ein betroffenes Kind. Aus Mühlhausen ( Thüringen) wurden zwei weitere Fälle gemeldet.

Über die Ursachen gibt es bislang nur Spekulationen. In Thüringen schlossen Ärzte zumindest eine genetische Ursache aus – die Fehlbildungen wurden also nicht vererbt. In Nordrhein-Westfalen will das dortige Gesundheitsministerium nun alle Kliniken abfragen, ob ähnliche Fehlbildungen aufgefallen seien. In MV steht das Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben weiter im Austausch mit der Krankenhausgesellschaft. Mehrere Bundespolitiker forderten am Montag ein bundesweites Register für solche Fälle.

„Babys ohne Arme“ in Frankreich

Experten sehen Parallelen zum Nachbarland Frankreich: Dort häufen sich ebenfalls Deformationen bei Kindern. Eine Untersuchungskommission untersuchte seit Herbst 2018 die Fälle. Insgesamt wurden 143 Berichte von Menschen mit Fehlbildungen analysiert. Viele davon lebten in Agrarregionen. In Frankreich ist das Phänomen unter dem Schlagwort „Babys ohne Arme“ bekannt.

Von Axel Büssem