Fehmarnbelt-Querung: Streit um die Mauthöhe hat begonnen

Rostock/Fehmarn

Für die einen ist es ein innovatives Zukunftsprojekt, das Europa zusammenwachsen lässt. Andere sehen in der Fehmarnbelt-Querung dagegen ein potenzielles Milliardengrab, das Unmengen an Geld und Natur vernichtet. Seit wenigen Tagen wird auch in Deutschland an dem 17 600 Meter langen Tunnel gebuddelt, der voraussichtlich ab 2029 die deutsche Insel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbindet.

Von einem „Jahrhundertprojekt“ sprach Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz beim offiziellen Baustart auf Fehmarn vor wenigen Tagen. Gleichzeitig laufen noch Klagen von Naturschutzverbänden, weil für das Unterwasserbauwerk geschützte Riffs zerstört werden sollen. Wie sind die Positionen in Mecklenburg-Vorpommern zu dem Verkehrsprojekt? Immerhin entsteht eine schnelle Verbindung nach Dänemark, die bestehenden Fährlinien Konkurrenz machen könnte.

Seehafen Rostock: Bei einem „fair ablaufenden Wettbewerb“ müsse Rostock nicht befürchten, Fracht und Passagiere an die neue Querung zu verlieren, sagt Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Schon jetzt rechnen die deutsch-dänischen Tunnelbauer mit Kosten von mindestens 7,1 Milliarden Euro. Diese Kosten müssen sich nach Ansicht des Rostocker Hafens in den Mautpreisen für Lkw, Pkw und Bahn wiederfinden. Bei den erwarteten hohen Ticketpreisen würde die Hansestadt weder Fracht noch Passagier verlieren. Zudem über die Fähren in der Hansestadt vor allem der Verkehr aus Richtung Berlin abgewickelt wird, für den Schleswig-Holstein ein Umweg wäre.

So soll der Fehmarnbelt-Tunnel in Puttgarden auf Fehmarn aussehen. Quelle: Femern A/s

Sollten die künftigen Tunnelgebühren allerdings die realen Bau- und Betriebskosten nicht abbilden, läge Wettbewerbsverzerrung vor und die Politik müsste eingreifen, so Tesch. Um den Tunnelbau rechnerisch wirtschaftlich erscheinen zu lassen, sei rechnerisch eine Verlagerung von Teilen des Fährverkehrs aus Rostock in die neue Querung veranschlagt worden. Was laut Rostocker Hafen aber nicht passieren dürfte, wenn sich die Tunnelbetreiber an die Spielregeln halten. Tesch weist darauf hin, dass die Querung nach jetzigem Stand 2029 als reiner Auto-Tunnel öffnen soll. Ab wann Eisenbahnzüge hindurch rollen, stehe noch nicht einmal fest.

Landesregierung MV: Auch der Schweriner Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) warnt die Betreibergesellschaft Fehmarnbelt A/S vor kartellrechtlich bedenklichen Billigpreisen: „Die Bedingungen für die Nutzung der neuen Verkehrsverbindung dürfen nicht wettbewerbsverzerrend gestaltet werden, um die bestehenden leistungsfähigen Fährverbindungen, insbesondere über Rostock, nicht zu gefährden“.

Die Querung biete allerdings gleichzeitig Chancen für das Land. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen MV und den skandinavischen Ländern könnten sich verbessern, wenn die Wege kürzer werden. Für das westliche Mecklenburg biete sich die Gelegenheit, Unternehmen anzusiedeln, etwa aus der Logistikbranche.

Industrie- und Handelskammer: Die IHK Rostock prognostizierte bereits im April in einer Studie einen Verlust von 30 Prozent der Arbeitsplätze der hafennahen Wirtschaft von MV und erhebliche Umsatzeinbußen – durch die Querung. „Zum Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile fordern wir dringend seitens des Bundes Kompensationsmaßnahmen“, erklärt IHK-Präsident Klaus Jürgen Strupp. Mit dem Geld könnten in MV Bahn- und Hafenanlagen ausgebaut werden. Die „Ansiedlung von Forschungsinstituten und Bundesbehörden“ könnte eine weitere Kompensationsmaßnahme sein.

Die Fehmarnbelt-Querung könnte die bestehenden Warenströme in der Ostsee neu ordnen. Quelle: Benjamin Barz

Der Seehafen Rostock hält Ausgleichszahlungen ebenfalls für notwendig, für den Fall, wenn wider Erwarten das Passagiervolumen auf der Linie Rostock-Gedser doch abnehmen sollte. Leidtragende wären Handel und Tourismus, wenn weniger Gäste aus Skandinavien nach MV kämen.

Scandlines: Bei der für deutsch-dänischen Fährverbindungen wichtigen Reederei habe sich „noch niemand laut Gedanken“ über mögliche Ausgleichszahlungen gemacht, sagt Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Man fahre weiter, „wir sind eine hervorragende Alternative“, wichtig sei nur ein guter Hafenzugang. Die Reederei gilt mit ihren Linien Rostock-Gedser und Puttgarden-Rødby als direkter Wettbewerber und möglicherweise größter Leidtragender der Fehmarnbelt-Querung.

Von Gerald Kleine Wördemann