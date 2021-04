Studie: Fehmarnbelt-Tunnel gefährdet Tausende Jobs in MV

Rostock

Schockierende Prognose: Im Jahre 2030 könnte die Wirtschaft rund um die Häfen Rostock und Sassnitz auf Rügen dramatisch schrumpfen. Der Bau der lange umstrittenen Fehmarnbelt-Querung zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark, ein gigantischer Auto- und Eisenbahntunnel durch die Ostsee, wird für Teile MVs massiven Verlust von Warenumschlag, Umsätzen und Arbeitsplätzen nach sich ziehen, wenn nicht energisch gegengesteuert wird.

10 000 Jobs könnten 2030 in hafenaffinen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern weniger existieren als ohne den Tunnel. Dies ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock. Die Wirtschaft ist alarmiert.

Worst Case: Ein Drittel weniger Umsatz in Hafenwirtschaft von MV

Ohne Fehmarnbelt-Querung wäre die Hafenwirtschaft um und östlich Rostocks in den kommenden zehn Jahren gewachsen: um 5000 auf gut 34 000 Arbeitsplätze, um 0,8 auf 4,8 Milliarden Euro Umsatz jährlich, um 0,5 auf 2,0 Milliarden Euro Wertschöpfung.

Mit dem Ostseetunnel im Westen aber wird das Gegenteil erwartet: Nur rund 24 000 Jobs stünden 2030 hier zu Buche, der Umsatz bräche um ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro ein, die Wertschöpfung um 0,8 auf 1,2 Milliarden. Dies haben Verkehrswissenschaftler der Fachhochschule Wismar und der Firma CPL in Rostock errechnet. Der Belt-Tunnel werde massiv Kapazität abziehen, die Warenströme in Nordeuropa neu ordnen – zulasten Rostocks & Co., so Heiko Wenzel von CPL. Ein Problem: Der Tunnel habe eine „hohe Bahnkapazität“. Viele Warentransporte auf der Schiene dürften abwandern.

Minister Pegel fordert EU-Kommission als Aufpasser

Die IHK Rostock ist besorgt. „Wir sind in besonderer Weise betroffen“, sagt Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries. Vor allem Hafen- und Logistikwirtschaft, produzierendes Gewerbe und Handel werden das Nachsehen haben. Auch ein „moderates Szenario“ der Studie geht von deutlichen Verlusten für Rostock, Stralsund und Sassnitz aus. Hier wären 7000 Jobs und über eine Milliarde Umsatz jährlich weg.

Der Fehmarnbelt-Tunnel soll 2029 fertig sein – mit vier Spuren für Lkw und Autos und zwei Schienensträngen, besiegelt per Staatsvertrag zwischen Deutschland und Dänemark. MV-Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) setzt auch auf positive Effekte, vor allem für den Westen des Landes, der günstig liegt. Anders sei dies bei den großen Häfen. „Wir wissen um die Risiken, insbesondere für die Fährverkehre über Rostock nach Dänemark und Schweden“, so Pegel. Er fordert: Beim Tunnel, der durch Maut refinanziert werden soll, dürfe es keine Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Zuschüsse geben. „Hier muss die Europäische Kommission ihrer Wächterfunktion vollumfänglich nachkommen“, so Pegel.

Steckbrief: Ein Tunnel durch den Fehmarnbelt 25 Jahre lang haben die Pläne für und Widerstände gegen die Fehmarnbelt-Querung in Anspruch genommen, zu Jahresbeginn ging es auf dänischer Seite los. Ab 2029 soll ein 18 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Er wird die Fahrzeiten zwischen Hamburg und Kopenhagen deutlich verkürzen. Im November 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht im November letzte Klagen von Naturschützern ab. Nun darf auch in Deutschland gebaut werden. Den Tunnel baut Dänemark; Kosten: über sieben Milliarden Euro. Deutschland ist für die Anbindung auf seinem Territorium zuständig, Kosten: 3,5 Milliarden Euro. Laut der dänischen Planungsfirma Femern A/S soll sich der Tunnel durch die Maut refinanzieren. Rund 66 Euro seien für eine Durchfahrt der 18 Kilometer langen Röhre im Auto fällig, für Laster rund 280 Euro. Die Kalkulation stammt allerdings von 2015. Die Fahrt zwischen Deutschland und Dänemark wird laut Femern A/S zehn Minuten mit dem Auto und sieben Minuten mit der Bahn dauern. Höchstgeschwindigkeit für Pkw 110 km/h, für elektrische Züge 200 km/h. Der Tunnelwerde aus einer vierspurigen Autobahn und einer zweigleisigen, elektrifizierten Bahnstrecke bestehen. Bis zu 3000 Menschen sollen direkt beim Bau Beschäftigung finden.

Rostocker Wirtschaft appelliert: Gemeinsame Strategie finden

Die Wirtschaft um Rostock rüstet sich gegen den Niedergang. Sie fordert: schnelle Vertiefung des Seekanals, Ausbau der Bahnverbindung Lübeck–Rostock–Stralsund, Umorientierung auf neue Zweige wie Wasserstoffwirtschaft. „Wir brauchen ein Zusammenspiel von Bund, Land und den betroffenen Branchen“, sagt Rostocks IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. Sonst nehme Rostock, das wirtschaftliche Zentrum des Landes, Schaden. „Selbst 5000 Beschäftigte weniger wären ein riesiges Problem.“

Von Frank Pubantz