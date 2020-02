Feiern trotz offener Chef-Fragen? So lief der Politische Aschermittwoch der CDU in Demmin

Demmin

Es knistert in der CDU. Das liegt nicht an den Papier-Tischdecken, die beim 25. Politischen Aschermittwoch in Demmin dieses Mal deutlich weniger Gäste locken. 700 sind wohl da, 1000 waren es früher, als Angela Merkel CDU-Bundeschefin war. Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, die Parteivorsitzende auf Abruf, zieht weniger.

Das Knistern im Saal hat mit Erwartung und Zukunft der Partei zu tun. Während vorn Redner Sprüche über politische Mitbewerber klopfen, interessiert viel mehr: Wie geht es weiter mit der CDU? Wer wird neuer Landeschef? Philipp Amthor oder Katy Hoffmeister? Wer Kopf der Bundespartei? Armin Laschet? Friedrich Merz? Norbert Röttgen?

Ex-CDU-Mann: Bei einem Kurswechsel komme ich zurück

Aufbruchstimmung unter den Gästen. Die CDU ist in Bewegung. Nur wohin? „Zu mehr Geschlossenheit“, wünscht sich Mathias Löttge (62) aus Born. Er saß einst für die CDU im Landtag, trat 2013 aus. Vier Wochen sei er bei der AfD gewesen, dann wieder raus. Nun spüre er eine „Chance“, dass die CDU „zu alten Werten zurückfindet“. Dann würde er auch wieder eintreten, sagt er. Mit Merz und Amthor, fügt er an. Konservativer wünscht sich auch Niklas Ziemann (19) aus Born seine Partei. Amthor sei Hoffnungsträger, habe eine „klare Meinung“.

Zur Galerie Der 25. Polit-Aschermittwoch der CDU stand unter dem Eindruck der Gewalttaten von Hanau und Volkmarsen. Dazu gab es eine Prise Wahlkampfvorgeschmack. Noch-CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bekam viel Applaus.

Merz oder Laschet – diese Diskussion gibt es am Tisch von Renate Holznagel. Die frühere Vize-Landtagspräsidentin der CDU favorisiert den Teamplayer Laschet. Ihr Gegenüber, Rolf Kohl aus Kiel, dagegen Merz. Klare Kritik an Merkel, die die CDU inhaltlich „entkernt“ habe, weil sie viele Positionen anderen Parteien übernahm, so Kohl. „Ihre Kompromisse haben die CDU in die schlechte Situation gebracht.“ Seine Frau Brigitte stumm. Bei der MV-Frage tut sich Holznagel schwer: Amthor habe Potenzial. Schwierig finde sie jedoch, die Landespartei von Berlin aus zu führen. Und: „Ich kann mir auch gut eine Frau an der Spitze vorstellen.“

Amthor wird umschwärmt – das sieht nicht jeder gern

Philipp Amthor wird umschwärmt. Menschen stehen an, um ihm die Hand zu drücken. Eine ältere Frau sagt, sie wähle seit Adenauer „Männer mit Haltung“. Wie ihn, Amthor. „Sie sind die Zukunft“, erklärt ein Mann. Amthor lächelt, dann geht es schon zum Fernseh-Interview. Eine Kamerafrau bleibt ihm auf den Fersen. Gute Bilder sind wichtig.

Woanders im Saal nimmt man das mit Stirnrunzeln zur Kenntnis. Amthor habe sich mit „äußerster Brutalität“ um den Landesvorsitz beworben, sagt ein führendes CDU-Mitglied aus Mecklenburg unter der Hand. Passender wäre gewesen, bis zur Sitzung des Landesvorstands zu warten. In Vorpommern würden offenbar bereits Delegierte zum CDU-Landesparteitag Ende März „bearbeitet“, Amthor zu wählen. „Es geht schnell nach oben, aber auch schnell wieder runter.“

Hoffmeister sieht sich als „ Laschet des Landes“

Auch aus der Landtagsfraktion kommen Zweifel. Wie soll das gehen mit der Entscheidung, wenn Anweisungen vom Chef künftig aus Berlin kommen? Fraktionschef Torsten Renz lächelt die Frage weg.

Katy Hoffmeister, Justizministerin des Landes, tingelt durch die Reihen. Schüttelt Hände. Der Landesvorsitz? „Es wird schwer“, räumt sie ein. „Ich fürchte, ich bin der Armin Laschet des Landes.“ Kämpferisch klingt anders. Das CDU-Klatschometer gibt ihr Recht. Amthor erhält gefühlt mehr Jubel.

Blasmusik und Kalauer – die Reden sind fast Nebensache in Demmin. Werner Kuhn, Ex-EU-Parlamentarier, peitscht ein. „Der Eierlikör hat mehr Prozente als die SPD“, sagt er. „Aber der Eierlikör hat auch Eier.“ Tärä! Deutliche Kritik am Abgang des zurückgetretenen CDU-Landeschefs Vincent Kokert. „Auf Schlingerkurs ist unser Schiff, der Kapitän hat über Nacht sich von Bord gemacht.“

Kramp-Karrenbauer mahnt zur Geschlossenheit

Interims-CDU-Chef Eckhardt Rehberg springt als Redner ein, attackiert die MV-SPD für Funklöcher, mangelnde Unterstützung zum Azubiticket und einen aus seiner Sicht gescheiterten Vorpommern-Staatssekretär. Dann lobt er Merkel. Ohne sie „wird der Osten verlieren“.

Kramp-Karrenbauer hält eine nachdenkliche Rede, mahnt zur Geschlossenheit. Erklärt ihren Rückzug: „Es gibt eine ungeklärte Führungsfrage in der CDU.“ Warnt vor der AfD als „Brandstiftern in diesem Land“. Zieht auch eine „Brandmauer“ zur Linkspartei: „Keine Zusammenarbeit.“ Attackiert Grünen-Chef Robert Habeck: „Um ein Schiff wie Deutschland zu steuern, muss schon ein anderes Kaliber kommen.“ Die CDU jubelt in Bierlaune. Prost!

Hoffmeister schmiegt sich zum Foto an AKK. Bei Amthor stehen die Gäste um Selfies Schlange.

Von Frank Pubantz