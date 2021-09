Rostock

Die SPD möchte mehr freie Tage in MV einführen. Die Partei wird die sogenannten Kompensationstage prüfen. Sollten sie wirklich eingeführt werden, würde das für Arbeitnehmer in MV bedeuten, dass es einen Ausgleich am nächsten Werktag geben soll, falls frei bewegliche Feiertage im Nordosten auf einen Samstag oder Sonntag fallen. Das bedeutet, dass der Montag als Ausgleich frei wäre. Die Regel solle auch für Schüler und Kita-Kinder gelten.

Viele Arbeitgeber stehen dem kritisch entgegen, während Arbeitnehmer jubeln könnten. Doch was sagen die OZ-Leser dazu? Finden sie, dass Feiertage, die auf das Wochenende fallen, in der Woche nachgeholt werden sollten? Diese Frage haben wir in einer OZ-Umfrage an die Leserschaft gestellt.

Von 415 Umfrageteilnehmern, sind 280 Personen dafür, Feiertage nachzuholen. (Stand: Mittwoch 15 Uhr) Das entspricht einer Mehrheit von 67,5 Prozent. Doch nicht alle Leser scheinen von der Idee begeistert zu sein. 130 Personen haben mit „Nein“ gestimmt (31,3 Prozent) und finden nicht, dass die freien Tage nachgeholt werden sollten. 1,2 Prozent (fünf Personen) haben mit „Ich weiß nicht.“ gestimmt.

Von OZ