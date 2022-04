Rostock

Es gibt unzählige Bücher übers Abnehmen. Das von „Feine Sahne Fischfilet“- Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow ist anders: „Bei mir ging’s nicht um einen Scheiß-Schönheitskult, sondern darum, dass ich mir den Arsch abwischen kann. Laufen zu gehen, ohne daran zu denken, dass die Schenkel bluten“, sagt der 34-Jährige.

Sein Leben: Extrem und drastisch, bis er irgendwann „Komplett im Arsch“ ist – wie in einem seiner Songs besungen. Im letzten Moment zieht er den Stecker. In „Niemals satt – Über den Hunger auf’s Leben und 182 Kilo auf der Waage“, das am 7. April erscheint, erzählt der Punkrocker ungeschönt, wie er gegen seine Essstörung und ums (Über-)Leben kämpft.

„Ich habe alles hinterfragt“, sagt er. Dazu gehört sein privates Leben, aber auch die Band, mit der er sich in den letzten Jahren aus der autonomen Szene in der Provinz bis auf die große Bühne von Rock am Ring gespielt hat. Nicht nur Monchi hat sich „rebootet“, auch die Punkrocker von „Feine Sahne Fischfilet“ wollen sich künftig neu formieren. Von all dem erzählt uns der 34-Jährige im OZ-Gespräch.

„Wenn fünf XL nicht mehr ging, gab’s sechs XL“

In Cargo-Hosen und schmaler grüner Bomberjacke sitzt Gorkow im Container-Hostel „Dock-Inn“ in Warnemünde. Stolz zieht er den Reißverschluss nach oben. „So geht’s, mit fünf Kilo mehr würde sie nicht mehr passen.“ Der alte Monchi, sagt er, hätte einfach eine Nummer größer genommen. „Wenn drei XL nicht mehr gepasst hat, habe ich vier XL gekauft. Wenn fünf XL nicht mehr ging, gab’s sechs XL“.

Einkaufen in „Dickenläden“ mit Titeln wie „Mollywood“ – das sei immer extrem demütigend gewesen. Sein erster XXL-Pulli in einem „normalen“ Klamottengeschäft in der KTV ein absolutes Glücksgefühl. Trotzdem sei es jeden Tag ein „Scheißkampf“ sagt er und deutet auf einen Kuchen in einer Vitrine, den Helfer für sein Interview hingestellt haben.

Die Medien reißen sich aktuell um den Ostdeutschen aus der vorpommerschen Provinz in Jarmen, der vom jugendlichen Hansa-Hooligan zum Punkrocker gegen Rechts wurde. Verwunderlich ist das nicht – sein Leben ist prall gefüllt mit unglaublichen Geschichten.

Nazis verteilten Aufkleber mit Gorkows gespaltenem Kopf drauf

„Mal ballerten die Faschos meine komplette Karre mit Buttersäure voll, mal machte der Verfassungsschutz sich an ihr zu schaffen und brachte einen Peilsender an“, schreibt er in seinem Buch. Über Jahre wird seine Band wegen angeblich „anti-staatlicher Haltung“ vom Verfassungsschutz beobachtet. Nazis verteilen Aufkleber mit Gorkows gespaltenem Kopf drauf. Als er Hilfslieferungen an die türkisch-syrische Grenze bringt, gerät er zufällig in ein IS-Attentat. Er steht zwischen 31 Leichen und muss befürchten, dass gleich eine zweite Bombe hochgeht. „Manchmal klingt das alles so überdreht, wie in einem schlechten Film“, sagt Gorkow und streicht nachdenklich über seinen Bart.

Ganz oder gar nicht – dieses Motto habe für ihn immer gegolten. „Meist war ich eher noch drüber“, sagt er. Mehr als 200 Tage im Jahr war er mit der Band auf Tour. Jeden Tag abliefern. Jeden Tag die Birne wegballern. Jeden Tag Vollgas. „Essen war eine Art von Stressbewältigung“ sagt Gorkow. Wie exzessiv sein Leben war, beschreibt er in seinem Buch: „Es war für mich schon längst normal, zu fressen statt zu essen, zu saufen statt zu trinken. Als wir nach Hause fuhren, hatte ich bereits einmal gekotzt, weil ich so vollgefressen war. Bei McDonald’s hielten wir trotzdem an. Ich bestellte zwei Menüs, aß mich in den Schlaf.“

Erst als die Band 2020 eine Pause einlegt, habe er realisiert, wie selbstzerstörerisch sein Lebensstil sei. „Ich habe gedacht, wenn ich es jetzt nicht schaffe, schaffe ich es nie“, sagt er rückblickend.

„Stühle, Fahrräder und Klobrillen zerbrachen unter mir“

Gorkow spart nichts aus und beschönigt nichts. Gerade das macht seinen Bericht so authentisch. Er berichtet von Stühlen, Fahrrädern und Klobrillen, die unter ihm zerbrechen. „In meiner WG hatte ich immer zwei Klobrillen als Reserve unterm Bett liegen“, verrät er. In den Betten seiner Freundinnen und im Tourbus habe er häufig nicht gewagt, sich zu drehen. „Ich hatte immer Angst, dass die Koje durchbricht und ich auf einen von uns draufballer.“

Auf der Waage steht er irgendwann vor den nackten Tatsachen: 31 Jahre, 182 Kilogramm und ein Bodymaß-Index von knapp 50. „Ich wog mehr als Mutter und Vattern zusammen. Ich war der fetteste Mensch, den ich kannte“, sagt er rückblickend.

Und das bekommt er immer wieder zu spüren. Er hört Sprüche wie: „Das fette Schwein gehört an die Wand“. Als die „Bild-Zeitung“ ihn als „Fett-Punker“ betitelt, drucken seine Fans T-Shirts mit dem Slogan „Je suis Fettpunker“. „Ich habe einen Witz daraus gemacht und Fans Pfeffi aus meinem Bauchnabel trinken lassen“, sagt er. Doch hinter der Fassade aus bunten Tattoos und den knapp 200 Kilo, die ihn einhüllen und fast wie ein Schutzschild wirken, sieht es anders aus.

Als sein Freund einen Herzinfarkt hat, schreibt Gorkow: „Ich will nicht sehenden Auges untergehen. Ich hab Bock auf Leben!“ Mit Intervallfasten und Sport schafft er es, trotz einiger Rückschläge, in einem Jahr 65 Kilo abzunehmen. Trotzdem sei der Druck von außen nach wie vor da: „Heute stehen dicke Menschen weinend vor mir und flehen mich an, nicht mehr abzunehmen“, sagt Gorkow. Aber er wolle weder für andere dick noch dünn sein. „Alles was ich mache, mache ich für mich selbst“, sagt er.

„Kopffick: Die Angst, wieder zuzunehmen ist immer da“

Mehrmals die Woche stehe er auf der Waage und treibe regelmäßig Sport. Trotzdem sei die Angst, wieder zuzunehmen, immer da, sagt Gorkow. „Kopffick“ nennt er die ständigen Gedanken. Besonders, wenn er ab Juni wieder mit der Band tourt, die im Vorprogramm der „Toten Hosen“ spielt.

Genau wie bei Gorkow ist auch bei den Jungs von „Feine Sahne“ gerade alles im Umbruch: E-Gitarrist und Sänger Christoph Sell und Trompeter Jacobus North verlassen die Band nach mehr als zehn Jahren. „Für uns fühlt es sich an dieser Stelle richtig an, auseinanderzugehen und diesen Umbruch zu starten“, sagt Gorkow. Vorab habe man abklopfen müssen, ob die Band überhaupt noch Bock habe, weiterzumachen. Nun sei klar, es gehe weiter. Auch ein neues Bandmitglied aus Rostock gebe es bereits, den Namen will Gorkow noch nicht verraten. Bevor es auf Tour geht, startet der 34-Jährige, der in einer Rostocker WG lebt, seine Lesereise zu „Niemals satt“.

Lesung und Tourdaten Termine Lesungen Monchi „Niemals satt“ in MV: 7. und 8. April 2022 um 20 Uhr, Volkstheater Rostock (Großes Haus), 19. Mai 2022 um 20 Uhr, Theater Vorpommern in Greifswald Weitere Termine und Karten unter: www.eventim.de Tourdaten:Zu ihrer Tour „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die toten Hosen“ laden die Düsseldorfer ihre Kollegen von „Feine Sahne Fischfilet“ für zehn gemeinsame Konzerte als Gäste ein: 10. Juni 2022: Köln, Rheinenergiestadion18. Juni 2022: München, Olympiastadion30. Juni: Kassel, Auestadion2. Juli 2022: Wien, Krieau Open Air9. Juli 2022: Großpösna, Störmthaler See14. Juli 2022: Hamburg, Open Air am Volkspark17. Juli 2022: Zürich, Letzigrund Stadion23. Juli 2022: Freiburg, Messeplatz24. Juli 2022: Mannheim, Maimarktgelände20. August 2022: Berlin, Flughafen Tempelhof

„Ich bin kein Heiliger und werde noch oft genug ein Idiot sein, aber dass ich es geschafft habe, einige Dinge zu verändern, macht mich schon ein wenig stolz“, sagt er heute. Am meisten freue er sich, dass er wieder alltägliche Dinge machen könne. Ein Versprechen hat er bereits eingelöst: Den Besuch in der Rostocker Trampolinhalle mit den Kindern seiner Freundin. „Das war einer meiner schönsten Momente“, sagt er. Auch einen lange gehegten Traum kann Gorkow nun endlich verwirklichen: Einen Paragliding-Flug. Einen Gutschein dafür habe er schon geschenkt bekommen. „Nun kann ich es auch endlich durchziehen“, sagt er.

