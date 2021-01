Feldberg: Feuer in leerstehendem Haus ausgebrochen – Brandursache ungeklärt

Feldberg

Ein leerstehendes Haus ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Feldberg (Mecklenburgische Seenpaltte) in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus.

Der Notruf ging kurz nach Mitternacht in der Rettungsleitstelle ein. Das Feuer war in der ersten Etage des Gebäude ausgebrochen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Feldberg verschafften sich Zugang zum Gebäude, konnten den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindern.

Die durch den Brand entstandene Höhe des Sachschadens ist gering, da im Gebäude lediglich Bauschutt lagerte. Die Brandursache ist derzeitig ungeklärt.Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen dazu übernommen. Die Freiwillige Feuerwehr Feldberg wurde von Kameraden aus Lichtenberg, Carwitz, Dolgen und Triepkendorf unterstützt.

Von OZ