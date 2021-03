Altefähr

Auf dem Acker kann man Christian Strehle nichts vormachen. „Ich kenne jeden Halm“, sagt der 77-Jährige von der Insel Rügen. Eigentlich ist er schon seit Jahren Rentner, angelt gern und hält mit seiner Frau den Garten in Schuss. Doch jedes Jahr im Mai verwandelt sich Strehle in eine Art Detektiv. Der Auftrag seiner Feldforschungen: Dafür sorgen, dass beim Weizen, Roggen und Hafer alles stimmt, dass nur einwandfreie Qualität angebaut wird, in den Handel kommt und auf den Tellern landet.

Stehle ist einer von 50 amtlich bestellten Feldbestandsprüfern, die von Mai bis August den Saatgutanbau in MV kontrollieren. Sein Auftraggeber ist das Rostocker Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf).

Es geht um den wichtigsten nachwachsenden Rohstoff, um das Lebenselixier einer ganzen Branche und unserer Lebensmittel: Saatgut entscheidet über wirtschaftlichen Erfolg und Missernten. Im Nordosten züchten weniger als zehn Unternehmen auf 25 000 Hektar die Blaupause künftiger Generationen von Getreide- und Kartoffelsorten heran, das Lallf kontrolliert.

Mit dem Moped zum Feld

Die Fläche ist zu viel groß, als dass die Behörde die Prüfungen aus eigener Kraft bewältigen könnte. Hier kommt Christian Strehle ins Spiel. Wenn das Wetter es zulässt, setzt er sich auf sein Simson-S51-Moped und knattert zum nächsten Feld, das auf seiner Liste steht. Er ist für knapp 1000 Hektar Acker auf der Insel zuständig.

„Es ist schön, wenn die Sonne scheint und leichter Wind durch den Weizen weht“, schwärmt Strehle über sein ungewöhnliches Hobby. Bezahlt wird er dafür nicht. Es gibt aber eine Aufwandsentschädigung und Kilometergeld. „Reich wird man damit nicht“, sagt Strehle. Ihm geht es in erster Linie um den Spaß und den Kontakt und Austausch mit Landwirten.

3500 zugelassene Sorten 130 Saatgutzüchter und Händler gibt es nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Pflanzenzüchter in Deutschland. Sie erwirtschaften jährlich rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz, knapp die Hälfte davon durch den Export. 3500 Sorten sind in Deutschland zugelassen. Für die Kontrolle des Saatenanbaus sind in MV ehrenamtliche Feldbestandsprüfer zuständig. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei sucht laufend neue Feldbestandsprüfer. Weitere Informationen erteilt die Behörde unter 0381/40 35 468.

Die Landwirtschaft ist sein Leben: Mit 16 begann er die Lehre, dann folgte ein Landwirtschaftsstudium und viele Jahrzehnte in seinem Wunschberuf, unter anderem als Produktionsleiter eines volkseigenen Betriebs. Als Feldprüfer nimmt Strehle die Pflanzen unter die Lupe, in denen das Saatgut heranwächst. Nach einem exakten Schema wählt er die Flächen aus, die er begutachtet. Wenn alles gut geht, stehen am Ende nur Häkchen auf seinem Kontrollblatt und der Züchter ist glücklich.

Züchter haben Respekt vor ihm

Doch das ist nicht immer so. Strehle beanstandet, wenn sich zum Beispiel Wintergerste unter den Weizen verirrt hat. „Das ist die leichte Schule“, meint der Profi, also leicht zu erkennen. Schwieriger wird es, wenn sich andere Weizensorten in ein Feld mit Weizensaatgut verirrt haben. Das herauszufiltern, ist die „hohe Schule“. Ist sich Strehle nicht sicher, nimmt er Proben und schickt sie ins Labor.

Gelegentlich kommt es zu Diskussionen mit den Züchtern, die auch schon mal lauter werden können. Richtig unangenehm sei es aber noch nie geworden, erzählt Strehle, der in der Gemeinde Trent im Norden der Insel zu Hause ist. „Die Züchter haben Respekt“, sagt er. Und sie seien ja auf ihn angewiesen, die Kontrollen nützen den Herstellern. Komme verunreinigtes Saatgut in den Umlauf, schade der Imageverlust den Unternehmen weitaus mehr als ein beanstandetes Feld. Der Pensionär nimmt sogar eine Endkontrolle ab: Strehle nimmt Proben aus jedem Großgebinde. Ohne seinen „Saatgut-Tüv“-Aufkleber darf nichts in den Handel oder exportiert werden.

Der Nachwuchs fehlt

Koordiniert wird der Einsatz von Christian Strehle und den anderen Feldbestandsprüfern von Nadine Ließ von der Saatenanerkennungsstelle im Lallf. Die Dezernatsleiterin hat ein Nachwuchsproblem: Das Amt sucht händeringend neue Prüfer. Die ehrenamtlichen Acker-Checker habe das gleiche demografische Problem wie fast alle Branche im Nordosten: Die Beschäftigten werden im Schnitt immer älter, Nachwuchs ist rar.

Neulinge werden intensiv geschult, erklärt Nadine Ließ, ohne Kenntnisse über Pflanzen und Kulturen gehe es nicht. Aber auch die erfahrenen Kräfte treffen sich regelmäßig zu Austausch und Weiterbildung. Feldprüfer müssen gut zu Fuß sein. Wenn Christian Strehle unterwegs ist, kommen einige Kilometer am Tag zusammen. Manchmal macht er dabei Fotos mit dem Handy, sogar einen seltenen Fasan hat bereits abgelichtet. Die schönsten Bilder von seinen Touren schmücken die Wände eines Hotels in der Nähe seines Wohnorts.

