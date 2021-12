Porto/Rostock

Turbulente Tage liegen hinter Trainer Felix Koslowski. Dennoch wirkt er an diesem grauen Dezembertag ganz entspannt. Vergangene Woche löste sein Verein, der SSC Palmberg Schwerin, den Vertrag mit der Estin Kertu Laak auf. Auf der Richterskala des grundsoliden und stets unaufgeregten Vorzeigeklubs ein Beben mittlerer Stärke.

Am Wochenende dann die nächste Hammernachricht: Koslowski ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen. Sechs Jahre lag hatte er diesen nur mäßig bezahlten Job quasi nebenbei erledigt.

Geplant war alles anders, erzählt der Coach. Eigentlich hatte er sich Ende 2019 mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) darauf geeinigt, die Nationalmannschaft bis 2024 zu übernehmen. „Unter der Bedingung, dass das ab der Saison 2022/23 nicht mehr in Doppelfunktion läuft.“ Heißt: Koslowski sollte im kommenden Jahr hauptamtlicher Bundestrainer werden. Seinen Job beim SSC hätte er dann aufgeben müssen.

Es kam anders herum. Vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 beim Rekordmeister in Schwerin. Der Verband muss sich einen neuen Coach suchen.

Er habe sich das alles lange und reiflich überlegt, sagt Felix Koslowski. Seine Familie, seine Frau Julia mit der er seit viereinhalb Jahren verheiratet ist und mit der er vier Kinder hat, hatte diesmal ein entscheidendes Mitspracherecht. „15 Jahre musste meine Familie zurückstehen.“ Das soll in Zukunft anders sein.

In den vergangenen Jahren betreute er von September bis Mai den SSC. Jeden Tag Training und jede Menge Spiele: Supercup, Bundesliga, Pokal, internationale Cup-Wettbewerbe. Im Mai trommelte der Coach dann die deutschen Top-Spielerinnen zusammen. Trainingslagern folgten, alle Jahre wieder die Nations League oder andere Turniere. Meistens flogen Koslowski und sein Team bis Ende Juli/Anfang August um die Welt. Heute Japan, morgen Polen, übermorgen Thailand.

Dass die Doppelfunktion beim SSC und dem „Mini-Job“ als Bundestrainer „sehr kräftezehrend“ war, lag auch an den vielen Attacken der Bundesliga-Konkurrenten. Stuttgart, Potsdam und Co. ätzten immer mal wieder – vor allem nach Niederlagen gegen Schwerin oder wenn Spielerinnen zu Koslowskis Klub wechselten – wegen angeblicher „Wettbewerbsverzerrung“.

Die Reaktionen auf die Nachricht von Koslowskis Abgang beim DVV klangen diplomatischer: „Es ist gut, dass sich die Liga und der Verband an die Abmachung halten“, sagte Kim Renkema den „Stuttgarter Nachrichten“. Die Managerin von Liga-Widersacher Stuttgart tat sich früher oft als Wortführerin der Kritiker an der Doppelfunktion hervor.

Koslowski ist damit erst mal fertig. Er war beim DVV noch nicht ganz raus, da flatterten ihm schon die ersten Angebote aus dem Ausland ins Haus. „Es gab Anfragen von zwei Verbänden. Aber ich habe entschieden, mich auf den SSC zu konzentrieren“, sagt er. Erstmal.

Gut für den Verein, bei dem Koslowski seit 2013 Chefcoach ist. Denn die Herausforderung so gewaltig wie seit Jahren nicht mehr. Nach großem Personalwechsel und Verletzungssorgen läuft es in dieser Saison anders als gewöhnlich. Den Supercup schnappte sich Dresden, im Pokal flog der SSC früh gegen Wiesbaden raus, in der Liga liegen sechs andere Klubs vor dem aus Mecklenburg. Dass die Mannschaft im Europapokal die erste Hürde genommen hat und nach dem Sieg in Porto für das Viertelfinale planen kann, weckt Zuversicht – auch für die Liga.

„Warten wir mal die zweite Saisonhälfte ab“, rät Felix Koslowski besorgten Beobachtern. Die Befürchtung, sein SSC könne im nationalen Wettbewerb abgehängt werden, teilt er nicht. Im Gegenteil. Das Team entwickle sich gut. Nach der Trennung von Kertu Laak suche man Verstärkung: „Die Angreiferposition ist enorm wichtig. Da haben bei uns Louisa Lippmann und Kimberly Drewniok gespielt“, erklärt Koslowski. Der SSC hat den US-Markt im Blick. Er möchte den Neuzugang „spätestens nach Weihnachten“ begrüßen, verrät der Cheftrainer.

Eine Menge Geld, das in dieser Saison nicht in den Profi-Kader fließt, steckt der SSC in seine Infrastruktur. Er investiert in den Ausbau seiner Arena, baut ein neues Vereinsheim. „Die Projekte, die parallel zum Sport laufen, werden uns in Zukunft strukturell von allen anderen Bundesligisten abheben. Das alles steht auf extrem soliden Beinen.“ Alles Gründe, die den Trainer bestärkten, seinen Vertrag beim SSC um drei Jahre bis 2024 zu verlängern. Er nennt es ein Privileg, bei einem national und international so renommierten Verein arbeiten zu dürfen.

Seine Motivation und sein Antrieb, die Dinge in Schwerin voranzutreiben, bleiben groß, versichert der Mann. Er freue sich aber auch auf mehr Zeit mit seiner Familie. Endlich könne sie mal gemeinsam Sommerurlaub planen. Was die Nationalmannschaft macht, die er auf Weltranglistenplatz elf abgegeben hat, wird er aus der Ferne beobachten. Im Moment noch „mit ein bisschen Wehmut“.

Felix Koslowski hofft, dass die Leute beim Verband und in der Bundesliga das eigene Ego künftig hintenan stellen. „Beide sollten keine Grabenkämpfe führen, sondern verstehen, dass sie voneinander profitieren.“

Profitieren wird der SSC, der ab sofort einen Trainer in seinen Reihen hat, der nicht mehr auf mehreren Hochzeiten tanzt.

Von Christian Lüsch