Etwa 150 Menschen haben am Samstag gegen Pläne demonstriert, nahe Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mehrere 240 Meter hohe Windräder zu installieren. Sie sehen die Artenvielfalt gefährdet. Die Polizei sperrte eine Bundesstraße ab – es bildeten sich lange Staus.

Protest in Ferdinandshof: Windkraftgegner legen Verkehr nach Usedom lahm

