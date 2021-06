Ferien im Ausland statt in MV: Was in den Nachbarländern zu beachten ist

Rostock

Verhagelt die Delta-Variante den Sommerurlaub? Die Gefahr einer Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Mutation könnte die Ferienplanungen vieler Menschen in Mecklenburg-Vorpommern durcheinanderbringen. Das gilt in den direkt ab MV per Flieger oder Fähre erreichbaren Urlaubsländern:

Türkei

Die gesamte Türkei gilt seit 6. Juni 2021 als Risikogebiet, das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen touristischen Reisen. Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will, braucht einen negativen Corona-Test. Geimpfte und Genesene können mit entsprechendem Nachweis einreisen. Ab Mitte Juli gibt es auch eine Flugverbindung zwischen Rostock-Laage und Antalya.

Wer über Laage nach Deutschland zurückkommen möchte, muss eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen und die Bestätigung mit sich führen. Nach der Rückkehr gilt eine häusliche Quarantäne für zehn Tage. Sie kann vorzeitig beendet oder muss nicht angetreten werden, wenn ein Genesenen-Nachweis, eine vollständige Impfung oder ein negativer Testnachweis über www.einreiseanmeldung.de hochgeladen wird.

Spanien

Die Pandemie-Lage in weiten Teilen Spaniens bleibt entspannt. Vor allem in Urlaubsregionen, wie den Balearen, den Kanaren oder in Valencia, ist die Sieben-Tage-Inzidenz fast so niedrig wie in Deutschland. Für Urlauber, die per Flieger aus Mallorca in Rostock-Laage ankommen, gelten keine speziellen Vorschriften.

Pflicht ist lediglich, vor dem Abflug ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Nachweis über die Genesung vorzulegen. Ausnahme: Das Auswärtige Amt warnt weiter vor Reisen in die spanischen Regionen Andalusien, Navarra, Baskenland, La Rioja und die Nordafrika-Exklave Ceuta. Sie gelten als Risikogebiete.

Griechenland

Griechenland gilt nicht mehr als Risikogebiet, die Fallzahlen sinken seit Wochen. Mittlerweile wurden die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben und die Einreisebestimmungen gelockert. Wer aus Deutschland kommt, muss keinen PCR-Test mehr machen, stattdessen reicht ein Schnelltest oder ein Impfnachweis. Urlauber, die per Flieger aus Heraklion (Kreta) oder Rhodos in Rostock-Laage ankommen, müssen lediglich ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Nachweis über Genesung vorlegen.

Luxemburg

Auch Luxemburg gilt nicht mehr als Risikogebiet. Nur Flugreisende müssen vor Reiseantritt einen negativen Corona-Test (PCR oder Antigen) vorlegen. Impf- oder Genesenen-Nachweis gelten ebenfalls. Rückkehrer, die per Flieger in Laage oder Heringsdorf ankommen, müssen ebenfalls ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen.

Dänemark

Unser nördliches Nachbarland gilt nicht mehr als Risikogebiet. Deutsche Urlauber müssen nach der Ankunft in Dänemark nicht mehr in Quarantäne. Vollständig geimpfte Deutsche dürfen ohne Test und Quarantäne ein- und ausreisen. Vielerorts im Land muss aber ein Corona-Pass vorgelegt werden, mit dem negative Tests, Impfungen und überstandene Infektionen nachgewiesen werden können.

Schweden

Schweden (mit Ausnahme der schwedischen Provinzen Kronoberg, Norrbotten und Värmland) gilt nicht mehr als Risikogebiet. Nach hohen Infektionszahlen noch vor wenigen Wochen entwickeln sich die Werte jetzt positiv. Einreisende aus EU-Ländern müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, bei der Rückreise nach Deutschland ist für Nicht-Geimpfte ein negativer Test erforderlich.

Polen

Für Deutschland ist Polen kein Risikogebiet mehr. Reisende, die einen negativen Corona-Test vorlegen, vollständig Geimpfte und Genesene können sich relativ frei im Land bewegen.

Von Thomas Luczak