Groß Stieten

Wegen mehrerer Corona-Fälle wurde ein Ferienlager in Groß Stieten bei Wismar vorzeitig beendet. 75 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren hatten auf dem Gelände des früheren Reitplatzes einen Teil ihrer Sommerferien verbracht.

Corona-Fall nach Rückkehr aus Spanien

Die Anzahl der Corona-Fälle soll inzwischen auf rund 30 hochgeschnellt sein. Nach bisherigen Untersuchungen soll der Ursprung der Infektionskette ein Mitglied aus dem Betreuerteam sein, das kurz vor dem Start des Camps mit mehreren Bekannten aus dem Urlaub aus Spanien zurückgekehrt war.

Trägerverein des Zeltcamps kommt aus Hessen

Das Ostsee-Sommerlager ist ein christliches Zeltlager für Kinder und Teenager. Organisiert wird es von der Christlichen Gemeinde Wismar mit Unterstützung der Barmer Zeltmission e. V. in Dillenburg (Hessen). Die Zeltmission ist auch der Trägerverein des Feriencamps. Das „Ostsee-SoLa, wie der Verein das Sommerlager abkürzt, gibt es bereits seit 2006. Wegen Corona fand es 2020 nicht statt.

Betreuer: Kinder waren traurig

Daniel Dreßler von der Christlichen Gemeinde Wismar fühlt mit den Kindern. Relativ viele seien aus Schwerin vom Großen Dreesch gewesen, aus einem eher sozialschwachen Umfeld. „Für einige Kinder war das Ferienlager das Highlight in diesem Sommer. Sie waren traurig und konnten es nicht verstehen, dass das Zeltlager abgebrochen werden muss“, so der Wismarer, der zum Organisationsteam zählt.

Wilder Westen als Motto des Zeltcamps

Drei Holzkarren erinnern noch an das Ferienlager, das unter dem Motto "wilder Westen" organisiert wurde. Quelle: Heiko Hoffmann

Für das Zeltlager gibt es jedes Jahr ein Thema. Der „wilde Westen“ wurde für 2021 ausgerufen. Irgendwie passt das, die Corona-Zeiten sind auch wild. Zwischen Wiesen, Wald und Windrädern, 300 Meter vom letzten Wohnhaus entfernt, können sich die Kinder austoben. Es gibt Spiele, eine tägliche Andacht und Ausflüge.

Alle Zelte abgebaut

Der Platz ist inzwischen verlassen. Alle Zelte sind abgebaut. Etwa 16 haben auf der Wiese gestanden, darunter zwei größere. Ein Dusch- und Toilettencontainer steht ebenso noch auf dem Platz wie drei Holzkarren. Sie dürften den Kindern als Spielgerät gedient und an die Siedler im wilden Westen erinnert haben.

Daniel Dreßler betont, dass es ein Hygienekonzept gegeben habe, an das sich gehalten worden sei. Der Betreuer mit dem Coronavirus habe sich nach seinem Spanien-Urlaub im Vorfeld testen lassen. Der Test sei negativ gewesen.

Die Teilnehmer kamen vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern, zwei Kinder waren aus Berlin, drei aus Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Landkreis Nordwestmecklenburg sind die jetzt zu Hause in Quarantäne.

Landkreis NWM geht nicht von Fehlverhalten aus

Der Landkreis bestätigt, dass es zu Beginn der Betreuertätigkeit einen negativen Schnelltest für das Teammitglied gegeben habe. Somit läge weder bei der Betreuungsperson noch beim Betreiber des Ferienlagers ein Fehlverhalten vor. Als Konsequenz ist ein weiteres geplantes Ferienlager in Groß Stieten abgesagt worden.

Eltern haben Kinder abgeholt

Am Sonnabend, 17. Juli, begann das Zeltlager in Groß Stieten. Als sich der Mitarbeiter später unwohl gefühlt habe, habe er zwei Schnelltests gemacht. Beide waren positiv. Das Gesundheitsamt sei informiert worden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Laut Landkreis kam die Anordnung zur Schließung des Camps am 21. Juli. Die Eltern seien informiert worden, noch an dem Mittwoch wurden die Kinder abgeholt.

Aus einer Mitteilung der Stadt Schwerin von Freitag, 23. Juli, geht hervor, dass dem dortigen Gesundheitsamt neun Neuinfektionen gemeldet wurden. „Das aktuelle Infektionsgeschehen steht im Zusammenhang mit einem Ferienfreizeitcamp in Westmecklenburg, in dem Kinder aus mehreren Landkreisen betreut wurden“, so eine Sprecherin. Damit war Groß Stieten gemeint.

In der Folge erklärte auch der Landkreis Nordwestmecklenburg, dass ein Großteil der gemeldeten Corona-Infektionen in Westmecklenburg auf das Ferienlager zurückgehen.

Kinder, Betreuer und Angehörige mit Virus infiziert

Wie viele Fälle insgesamt gibt es im Zusammenhang mit dem Ferienlager? Dazu Landkreis-Sprecher Christoph Wohlleben: „Die Gesamtzahl ist schwer zu sagen, weil die Gesundheitsämter aus den anderen Landkreisen uns gegenüber keine Meldepflicht haben.“ Man wisse von mehreren Fällen in Schwerin, in Nordwestmecklenburg wisse man bisher von sieben Kindern, vier Betreuern und zwei Angehörigen. Aus anderen Landkreisen seien acht Fälle bekannt. Der Landkreis NWM rechnet mit weiteren Fällen im familiären Umfeld.

Von Heiko Hoffmann