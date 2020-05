Rostock

Die Telefone an der Rezeption des Ferienparks „ Seepferdchen“ im Ostseebad Nienhagen ( Landkreis Rostock) klingeln unablässig. Eine Tür weiter ertönt Baustellenlärm. Handwerker werkeln an der Einrichtung des neuen, etwa 100 Plätze fassenden Gastronomiebereiches. Es wird gehämmert, geschliffen und geschraubt. Die direkt an der Ostsee gelegene Anlage gehört zu den gewerblich betriebenen Ferienunterkünften im Nordosten mit mehr als zehn Gästebetten. Allein diese bieten insgesamt 131 000 Übernachtungsplätze an. Ab dem 18. Mai können Gäste sie teilweise wieder nutzen – in der ersten Woche aber nur Besucher aus MV.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Haustechniker Raik Schmidt baut in einem der Ferienhäuser eine neue Dusche ein. Quelle: Frank Söllner

Weitere OZ+ Artikel

60 Prozent der Betten dürfen belegt werden

„Wir werden seit dem vergangenen Wochenende praktisch überrannt.“ Peter Thurau am Empfang bleibt trotz der Dauerbeschallung gelassen. Seine Kollegin Carolina Nanz und er freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Auch wenn gemäß dem Corona-Stufenplan der Landesregierung erst einmal nur 60 Prozent der insgesamt 400 Betten belegt werden dürfen. Geschäftsführer und Eigentümer André Tessenow ist sich im Klaren drüber, dass vor allem die besonderen Hygieneanforderungen besondere Herausforderungen für ihn und seine 13 Mitarbeiter darstellen.

Corona-Regeln für Ferienunterkünfte in MV 1. Ab dem 18. Mai 2020Öffnung für Gäste aus MV, ab dem 25. Mai aus Deutschland 2. Begrenzung der Tagesauslastungfür gewerbliche Betriebe auf insgesamt 60 Prozent der Betten (ab 25. Mai 2020) 3. Vorabbuchung erforderlich / Nachverfolgbarkeit durch Kontaktdatenerfassung 4. Gästeinformation vorab/digital, Check-in und Bezahlung möglichst kontaktlos 5. Wegeleitungund Umsetzung der Abstandsregeln in öffentlichen Bereichen 6. Mund-Nasen-Schutz für Personal mit Gästekontakt 7. Verstärkte Hygienemaßnahmen(beispielsweise für Wäschepakete, Inventar und Geschirr). Regelmäßiges Lüften (mindestens alle zwei Stunden) in allen Räumen mit aktivem Publikumsverkehr (zum Beispiel Rezeptionsbereich) 8. Entfernung von nicht benötigten Gegenständen, deren Reinigung erschwert ist, aus der Unterkunft – dazu gehört unter anderem Dekoration.

Große Zahl von Stammgästen

Wahrung der Abstandsregeln in öffentlichen Bereichen, Eintritt in die Rezeption nur mit Mund-Nasen-Schutz, Absicherung des Empfangs mit einer Plexiglasscheibe, Entfernung der Dekoration in den Häusern, regelmäßiges Desinfizieren von Handläufen und Türklinken, die Belehrung der Besucher, besondere Auflagen für Wäsche und Geschirr und und und. „Ich bin sicher, dass wir in den ersten Tagen einige Dinge nachjustieren müssen. Doch wir haben viele Stammgäste und ich glaube, dass diese entsprechend sensibilisiert sind“, ist Tessenow optimistisch.

Sebastian Große (l., 29) und Benjamin Steller (34) von der Tischlerei Steller aus Retschow (Landkreis Rostock) bei der Arbeit am Tresen des neuen Speisesaals. Quelle: Frank Söllner

Aktuell viele Buchungen aus den neuen Ländern

Täglich 60 bis 150 Buchungswünsche und Nachfragen zu den Corona-Maßnahmen im Nordosten gehen allein in Nienhagen ein. Aktuell ordern vor allem Gäste aus Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ab 25. Mai die insgesamt 78 Wohneinheiten in den 27 Häusern auf dem fast zehn Fußballfelder großen Areal. Während ab kommenden Montag noch viele freie Plätze existieren, wird es bereits für das Pfingstwochenende verdammt eng.

Vorabbuchungen werden gecheckt

„Mithilfe eines speziellen Programmes checken wir die Daten der Vorabbuchungen. Somit ist garantiert, dass zum Start nur Besucher aus dem Nordosten anreisen“, erläutert Alexander Jaap. Er ist Geschäftsführer des Betreibers der Anlage – der Ostsee-Ferien-Vermittlung. Der Hamburger, der in Kühlungsborn mit seinen 80 Mitarbeitern in der Saison auch noch 500 Ferienwohnungen betreibt, lässt eine Art Frühwarnsystem für Buchungen aus dem gesamtem Bundesgebiet ab 25. Mai programmieren.

„In diesem Jahr können wir nur den Schaden begrenzen", sagt Alexander S. Jaap , Geschäftsführer des Betreibers der Anlage – der Ostsee Ferien Vermittlung. Quelle: Frank Söllner

Menschenleere Außenanlagen – ein unwirkliches Bild

„Urlauber, die aus Risikogebieten mit derzeit 50 oder mehr Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohnern kommen, sollen nicht umsonst an die Küste reisen. Wir wollen ihnen möglichst zwei bis drei Tage im Voraus absagen“, so Jaap. Die aktuellen Rechenmodelle des Berliner Robert-Koch-Institutes hält der erfahrene Touristiker aber für wenig praktikabel. Nachdenklich schaut Jaap auf die menschenleeren Außenanlagen, den verwaisten Spielplatz und die Sportanlage des schön gelegenen Ferienparks. Ein fast unwirkliches Bild. „In diesem Jahr können wir nur den Schaden begrenzen“, betont er. Der Umsatzverlust der vergangenen Wochen liegt allein hier deutlich im sechsstelligen Bereich.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Angst vor erneuter „Corona-Vollbremsung“

Bei einer erneuten flächendeckenden „Corona-Vollbremsung im Gästebetrieb gibt es kein Halten mehr“, ist sich Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV, sicher. Das gelte nicht zuletzt für die Ferienunterkünfte. Kommen doch zu den größeren gewerblichen Anbietern im Nordosten noch weit mehr als 100 000 Betten, die vor allem private Vermieter in Ferienwohnungen, -Appartements und Ferienhäusern vorhalten. Damit umfasst dieser Bereich insgesamt weit mehr als 50 Prozent der Gästebetten im Land.

Stimmung in Branche verbessert

Die schrittweise Öffnung der Tourismuswirtschaft in MV sei keineswegs wirtschaftlich optimal, aber ein praktikabler Kompromiss, so Woitendorf. Er verweist auf die leicht verbesserte Stimmungslage in der Branche. Demnach befürchten aktuell etwa 40 Prozent der Betriebe, nur noch bis Ende Juni durchhalten zu können. Vor einigen Wochen waren es noch 60 Prozent. Und die Vermieter wissen, dass ihnen eine Gratwanderung bevorsteht. „Wir müssen unbedingt vermeiden, dass durch Nachlässigkeiten das Virus auf die Anlage gelangt“, blickt André Tessenow voraus.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne