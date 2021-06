Rostock

Die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern haben begonnen und viele Familien zieht es nun in den Auslandsurlaub. In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es in vielen Ländern noch immer Einschränkungen. Auflagen zu Testpflicht und Quarantäne unterscheiden sich teilweise stark. Reisenden wird empfohlen, sich regelmäßig auf der Internetseite des Auswärtigen Amts über die aktuellen Bestimmungen zu informieren. Auch der ADAC bietet eine Auflistung der aktuellen Beschränkungen.

In einigen Ländern benötigt man zur Einreise weiterhin einen negativen PCR-Test. Diese sind für Selbstzahler unter anderem im Corona-Testzentrum an der Sporthalle II in Greifswald, im Corona-Testzentrum der Helios Kliniken Stralsund, im Corona-Testzentrum Bergen auf Rügen oder in der Helios-Klinik Schwerin möglich.

Wie groß ist die Nachfrage nach einem PCR-Test?

PCR-Tests für Selbstzahler gibt es auch beim Rostocker Unternehmen Centogene. „Wir sehen seit dem Schulferienbeginn an diesem Wochenende einen gewissen Anstieg der Nachfrage nach PCR-Tests im Rostocker Testzentrum“, sagt Sprecherin Susanne Kutter. Bisher sei aber noch nicht mit langen Wartezeiten zu rechnen. Allerdings dürfte die Nachfrage in den kommenden Ferientagen steigen. „Sehr viel deutlicher als in unseren Innenstadt-Testzentren steigt übrigens jeweils zu Ferienbeginn die Nachfrage an den nächstgelegenen internationalen Flughäfen, denn dort beginnen viele Urlauber ja ihre Reisen in Länder, die einen PCR-Test bei Einreise verlangen.“

Auch die Universität Rostock bietet neben medizinisch notwendigen Tests auch Tests für Reisewillige an. „Bisher ist die Nachfrage noch nicht gestiegen“, sagt Sprecherin Susanne Schimke. Eine ähnliche Rückmeldung kommt von der Universitätsmedizin Greifswald. „Es ist sehr, sehr ruhig, die Urlauber können gerne kommen“, so Sprecher Christian Arns.

Wo gibt es Antigentests?

Bei vielen Reisen genügt mittlerweile auch ein negativer Antigen-Test. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums arbeiten derzeit rund 500 Schnelltesteinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Organisiert werden sie von den Landkreisen und kreisfreien Städten, Apotheken sowie zahlreichen Hilfsorganisationen. Auch viele Arztpraxen bieten diesen Service an. Eine Auflistung der Testmöglichkeiten gibt es hier.

Inwiefern die Ferien nun für eine steigende Nachfrage sorgen, lasse sich, so Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes MV, noch nicht sagen. Reisende sollten sich im Voraus bei der jeweiligen Apotheke informieren, ob das Resultat auch in englischer Sprache und mit Identitätsnachweis ausgestellt werden.

Eine gestiegene Anfrage erlebt Raffael Oidtmann, Inhaber der Reitbahn-Apotheke in Neubrandenburg, bereits am ersten Ferientag. „Es ist ein bisschen mehr geworden, egal ob sie auf die Inseln wollen oder nach Polen. Vor den Ferien war es ruhiger.“ Am Montagvormittag seien 104 Tests durchgeführt worden, eine Woche zuvor waren es am gesamten Tag 158 Tests. „Die Nachfrage wird sicher weiter steigen.“

Wo benötigt man zur Einreise einen negativen Test?

Unter anderem in Portugal, Österreich und in Griechenland darf der PCR-Test bei der Einreise maximal 72 Stunden alt sein, ein Antigentest darf frühestens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen werden.

Bei der Einreise in Polen, Italien und Schweden darf die Testung maximal 48 Stunden zurückliegen – akzeptiert werden sowohl PCR- und Antigentests. Gleiches gilt für Dänemark. Wer nach Malta möchte, muss einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Hinzu kommen in vielen Ländern verpflichtende Einreiseanmeldungen.

Die meisten Touristen aus Deutschland müssen ab sofort keinen Test bei der Einreise nach Spanien oder Kroatien mehr vorlegen – bis auf Baden-Württemberg und das Saarland wurden jüngst alle anderen Bundesländer von der Liste der Risikogebiete entfernt.

Welche Länder bieten Erleichterungen für Geimpfte?

Immer mehr Länder vereinfachen die Einreise für Personen, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind oder die Infektion überstanden haben. So reicht derzeit unter anderem bei der Einreise nach Dänemark, Frankreich und Griechenland der Impf-Nachweis.

Welche Impfungen werden akzeptiert?

Nach positiver Bewertung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur hat die Europäische Kommission bislang die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson zugelassen. Laut der Kommission müssen alle Mitgliedsstaaten Impfbescheinigungen für Impfstoffe akzeptieren, die in der EU zugelassen wurden.

Wie jüngst ein Sprecher der Europäischen Kommission dem Westdeutschen Rundfunk mitteilte, gelten auch sogenannte Kreuzimpfungen – also zwei Impfungen mit unterschiedlichen Impfstoffen – als vollwertige Impfung, wenn es sich dabei um zwei in der EU zugelassene Impfstoffe handele und die zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliege. Ob andere Reiseziele außerhalb der EU die Kreuzimpfung ebenfalls als volle Impfung werten, sollten Reisende vor der Abreise auf den Websites des jeweiligen Auswärtigen Amtes überprüfen.

Von Katharina Ahlers