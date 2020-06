Ferienstart in MV: Diese Corona-Regeln gelten noch immer

Schwerin

Derzeit gelten nach der erlassenen Verordnung gegen das Coronavirus der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern folgende Regelungen:

• Touristen dürfen aus allen deutschen Bundesländern nach MV anreisen – es sei denn, sie kommen aus einem Risikogebiet.

• An Stränden, an der Rezeption, oder in gemeinschaftlich genutzten Räumen ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten. In engen Bereichen unter anderem in Fahrstühlen sollte eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

• In öffentlichen Verkehrsmitteln, im Einzelhandel und in Arztpraxen muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

• Im Einzelhandel ist 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten, pro 10 Quadratmeter ist ein Kunde erlaubt.

• Diskotheken, Clubs, Messen, Ausstellungen, Indoor-Spielplätze, Indoor-Freizeitaktivitäten, Bordelle sind weiter für den Publikumsverkehr geschlossen.

• Galerien, Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten hingegen dürfen unter Auflagen öffnen.

• Auch Kinos dürfen unter Beachtung der Corona-Regeln wieder öffnen.

• Theater, Konzerthäuser und Opernhäuser dürfen mit Hygienekonzepten wieder öffnen.

• Zirkusse dürfen unter Beachtung der Hygieneregeln wieder öffnen.

• Freizeit- und Breitensport ist gestattet, sofern Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

• Bibliotheken, Archive sowie Zoos, Tier- und Vogelparks und botanische Gärten können wieder unter Beachtung der Hygienevorschriften öffnen.

• In der Gastronomie sind pro Tisch zehn Personen zugelassen, die Kontaktdaten einer Hauptperson müssen hinterlegt werden. Zwischen Gästen, die nicht an einem Tisch sitzen, müssen 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Eine Bewirtung ist in der Zeit von 6 bis 24 Uhr möglich.

• Tourismusaffine Dienstleistungen im Freien (wie Verleihstellen von Wasserfahrzeugen oder Tourismusinfos in Nationalparks, Outdoor-Freizeitangebote) können unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen angeboten werden. Warteschlangen sind aber zu vermeiden.

• Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen können wieder öffnen. In Duschen, Saunen, Wellnessbereichen und Solarien sind die Hinweise des Gesundheitsministeriums einzuhalten.

• Schwimm- und Spaßbäder können öffnen, wenn sie ein Hygienekonzept erstellt haben.

Von tc