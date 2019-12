Fernab vom Festtagstrubel: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Malmö

Malmö

Bunte Lichter erhellen die Malmöer Innenstadt, reges Treiben herrscht in der Einkaufsstraße, die Geschäfte locken mit Weihnachtsangeboten: Die drittgrößte Stadt Schwedens bereitet sich auf das Fest der Liebe vor, viele sind in Weihnachtsstimmung. Überdimensionale Kerzen, meterhohe Weihnachtsbäume und leuchtende Dekoration in Geschenkform verheißen Touristen und Einheimischen ein Winterweihnachtsland.

„Jetzt wird den Schweden warm ums Herz – viele sagen immer, sie seien kühl und verschlossen, aber nun ist das anders“, sagt Aid Jusufi aus Göteborg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Alisa Becirspahic ist er zu Besuch in Malmö. „Ich freue mich auf gebrannte Mandeln“, sagt er. Doch als die beiden den zentralen Gustav-Adolfs-Platz erreichen, ist die Enttäuschung groß. Gerade einmal 14 Stände gehören zu dem einzig durchgehenden Weihnachtsmarkt der Stadt. „Wir hatten mehr erwartet. In Göteborg und Stockholm sind die Märkte größer“, sagt Alisa.

Malmö von MV aus schnell zu erreichen

Viele Reedereien und Busunternehmen in MV werben damit, die Adventszeit mit Kurztrips nach Skandinavien zu verbringen. Gerade Malmö bietet sich aufgrund der guten Anbindung für Besucher aus dem Nordosten an. Per Fähre geht es etwa von Rostock und Sassnitz nach Trelleborg oder Gedser, von wo aus Malmö nach kurzer Autofahrt erreicht ist. Obwohl Malmö die drittgrößte Stadt Schwedens und sogar etwas größer als Rostock ist, übertrumpft das Angebot der norddeutschen Hansestadt das Programm der Südschweden deutlich.

Neben einer Würstchenbude, drei Süßwarenständen und einem kleinen Kinderkarussell sorgen vor allem drei Händler mit ihren liebevoll selbst gemachten Produkten und die festliche Beleuchtung rund um den Platz für vorweihnachtliche Stimmung in Malmö. Den traditionellen schwedischen Glühwein Glögg und das beliebte Safrangebäck Lussekatt sucht man hier vergebens.

„Vorweihnachtszeit etwas trist“

Mehr erhofft hatten sich auch Andreas und Alexandra Hagen aus Lübeck. Das Ehepaar nutzt ein paar Resturlaubstage in Schweden. „ Malmö wollten wir uns unbedingt ansehen“, sagt Andreas Hagen. „Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für die Vorweihnachtszeit ist es ein bisschen trist hier.“ Den Weihnachtsmarkt habe er sich „pompöser“ vorgestellt.

Das Lübecker Ehepaar Andreas und Alexandra Hagen lässt sich auf dem Malmöer Weihnachtsmarkt in funkelndem Ambiente fotografieren. Quelle: Ann-Christin Schneider

Dass die Schweden weniger auf große jahrmarktähnliche Ereignisse im Advent setzen, sondern vielmehr auf Besinnlichkeit, erklärt Ingvar Ryggesjö vom Travel Shop mit Touristeninformation in Malmö. „Der Markt auf dem Gustav-Adolfs-Platz ist der einzige Markt, der jeden Tag in Malmö geöffnet hat. Aber der ist natürlich nicht mit den bekannten Märkten in Deutschland vergleichbar“, sagt er. „Wir setzen eher auf viele kleine Märkte in den Schlössern oder Museen, die an einzelnen Tagen im Advent öffnen.“

Angela und Ingvar Ryggesjö arbeiten im Travel Shop und geben Touristen Tipps für die Stadt. Quelle: Katharina Ahlers

Zusammenkommen und gemeinsam Zeit verbringen

„In Malmö ist alles ganz klein“, sagt auch der einheimische Michael Hoffel mit einem Lachen. Die Tradition der „Julmarknader“ stamme hauptsächlich von den Dörfern, die Städte hätten diese kleinen Ereignisse irgendwann übernommen. „Ich war schon in Lübeck und Hamburg. Und von Rostock habe ich viel gehört. Aber das ist etwas ganz anderes“, sagt er, während er sich einen Weihnachtsbaum auf dem Malmöer Markt anschaut.

Der Schwede ist dennoch gern auf Weihnachtsmärkten der Region unterwegs. „Ich finde es schön, dass dort die Leute zusammenkommen, etwas gemeinsam unternehmen, sich unterhalten können. Ich mag die besinnliche Stimmung und die ganzen Lichter.“

Eislaufen und Glögg trinken

Dieses Gefühl vermittelt einem auch die gesamte Stadt. Familien und Freunde machen nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einen Abstecher in den wenige Minuten entfernten Folkets Park, um dort gemeinsam auf der Eisbahn Schlittschuh zu laufen und Hockey zu spielen.

Den Glögg in den Bars und Restaurants kann man sich unter anderem mit Spekulatius, Mandeln und Rosinen verfeinern. Quelle: Katharina Ahlers

Wer sich bei einem Glögg aufwärmen möchte, geht nicht zurück zum „Julmarknad“, sondern kehrt in eine der umliegenden Bars ein. Hier servieren die Kellner neben dem Heißgetränk einen Teller mit Pepperkakor (Ingwerkekse), Rosinen und Mandeln, mit denen man den Glögg nach seinem Geschmack verfeinern kann.

Lichtinstallationen sind beliebt

Zusammengerückt wird auch auf dem Gustav-Adolfs-Platz. Familien, Freunde und Reisegruppen machen Halt an den hell beleuchteten Installationen, fotografieren sich vor einer überdimensionalen Weihnachtskugel, die aus Tausenden Leuchten besteht oder stellen sich in einen glitzernden Bilderrahmen. „Wir kommen in unserer Pause gern vorbei und wollten zusammen ein Erinnerungsfoto machen“, sagt Sylvia Ohl, die mit vollen Einkaufstüten für ein schnelles Foto stoppte.

Silvia Ohl (r.) und ihre Freundin Karin waren zum Weihnachtsshopping in der Stadt unterwegs. Ein kurzer Fotostopp durfte da nicht fehlen. Quelle: Katharina Ahlers

Regionale Angebote

Fündig wurde sie unter anderem am Stand von Helena Åkulle aus Åhus. Sie verkauft selbst gemachte Marmeladen, Senf und Honig. „Die Marmeladen sind beliebt. Vor allem die aus Moltebeeren“, sagt sie. Diese würden in Mitteleuropa nur selten vorkommen und stünden dort unter Schutz. Vor allem in Lappland könne man sie aber pflücken. „Wir haben viele Touristen aus Dänemark und Deutschland, die gern diese seltene Marmelade als Souvenir kaufen. Außerdem mögen sie Preiselbeere und Sanddorn.“

Helena Åkulle aus Åhus verkauft auf dem Malmöer Weihnachtsmarkt selbst gemachte Marmeladen, Senf und Honig. Quelle: Ann-Christin Schneider und Katharina Ahlers

Gefragt sind auch die Wollwaren von Christof Niemciec aus Helsingor in Dänemark. „Ich bin die gesamten vier Wochen in Malmö“, sagt er. „Sachen aus Wollen werden immer nachgefragt“, erklärt er. „Ich habe Schafspelze von Tieren in Gotland und von den Jakobsschafen, die die Kälte gewohnt sind.“ Er schätzt die Besucherzahl auf täglich 1000.

Christof Niemciec aus Helsingor in Dänemark verkauft selbst produzierte Waren aus Schafswolle. Quelle: Katharina Ahlers

Tipp: Eher kleine Märkte besuchen

Auch wenn es außerhalb von Göteborg und Stockholm keine vergleichbaren Großmärkte gibt, müssen Besucher auf typisch schwedische Weihnachtsatmosphäre nicht verzichten. Viele kleine Adventsmärkte, die meist nur an einzelnen Tagen stattfinden, gibt es in Malmö, aber auch auf dem Land. Dahin zu fahren, empfehlen Marcus Olsson aus Malmö und Lars Nilsson aus Västerås. „Da ist die Atmosphäre auch sehr schön und es ist nicht so kommerziell“, sagt Olsson. „Dafür fahren wir nach Deutschland.“

Für die OZ in Malmö unterwegs: Katharina Ahlers (l.) und Ann-Christin Schneider. Quelle: privat

Von Katharina Ahlers und Ann-Christin Schneider