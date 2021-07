Neustadt-Glewe

Steht das Airbeat One auf der Kippe? Viele Elektro-Fans im Norden hatten sich schon gefreut: Während Festivals wie „Rock am Ring“, die „Fusion“ oder das „Wacken Open Air“ für dieses Jahr pandemiebedingt abgesagt worden waren, halten die Veranstalter vom Airbeat One an ihren Festival-Plänen fest – zumindest in abgespeckter Form. D

och ob die sogenannte „Airbeat One Limited Edition“ mit 15 000 Besuchern und rund 120 DJs im September in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) stattfindet, ist noch unsicher: Noch warten die Veranstalter auf grünes Licht vom Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim für das Hygiene-Konzept. Eine für heute geplante Pressekonferenz, auf der dieses präsentiert werden sollte, wurde kurzfristig abgesagt.

„Wir warten auf die Bestätigung vom Gesundheitsamt“

„Wir warten noch auf das Schreiben mit der finalen Bestätigung vom Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Das hatten wir für die Woche erwartet. Da noch Abstimmungen zwischen den Ämtern und Behörden laufen, müssen wir leider noch ein Paar Tage warten“, teilte Sprecher Oliver Franke von der Berliner PR-Agentur Berlinièros gestern mit.

Bereits Anfang Juni hatte Airbeat-Eventmanager Sebastian Eggert angekündigt, dass der Termin von Juli auf den 8. bis 12. September verlegt wird. Die Veranstaltung solle mit der Umsetzung einer Teststrategie und unter strengen Hygieneauflagen aber mit der vollen Besucherzahl stattfinden, sagte Eggert damals im OZ-Interview.

„Dafür haben wir uns mit einem anderen großen Festival, Experten sowie sämtlichen Behörden abgestimmt. Es wurde ein tragfähiges Konzept erarbeitet, welches die Realisierung der Veranstaltung unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen, aber bei voller Gästezahl ermöglicht“, so Eggert. Mit knapp 200 000 Besuchern gilt das Airbeat One als größtes Elektrofestival im Norden.

Festival erst auf 2022 verschoben

Gerüchten zufolge sollen damals aber weder Hygienepläne noch Veranstaltungskonzepte für das verschobene Festival beim Kreis vorgelegt worden sein, noch habe es ein Genehmigungsverfahren gegeben. Es habe lediglich eine erste, informelle Vorbesprechung zwischen Kreis und Veranstalter gegeben, hieß es aus internen Kreisen.

Mitte Juli teilten die Veranstalter mit, dass die auf September verschobene Ausgabe nun doch ins nächste Jahr geschoben werden müsse. Grund dafür seien die Vorgaben der Schweriner Landesregierung, die angesichts der Corona-Lage aktuell nicht mehr als 15 000 Besucher bei Open Air-Veranstaltungen zulassen. Mit dieser geringen Besucherzahl ließe sich das Airbeat One Festival nicht in gewohnter Form durchführen.

15 000 Besucher und 120 DJs auf vier Floors

Alternativ soll nun vom 8. bis zum 12. September das abgespeckte Format „Airbeat One Limited Edition“ mit 15 000 Besuchern und mehr als 120 DJs auf vier Floors und 26 Artists auf dem Flugplatzgelände in Neustadt-Glewe über die Bühne gehen. Vertreten sind unter anderem DJs wie Afrojack, ALOK, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Oliver Heldens, Steve Aoki und Timmy Trumpet.

„Das ist ein einzigartiges Line Up“, schwärmt Franke. „Noch nie gab es weltweit eine derartige Ansammlung von DJ-Stars für ein Festival mit nur 15 000 Besuchern.“ Auch was das Hygienekonzept angeht, ist er optimistisch. „Wir gehen davon aus, dass das Schreiben vom Gesundheitsamt in der nächsten Woche kommt und alles wie geplant stattfinden kann.“

Von Stefanie Büssing