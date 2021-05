Schwerin

Einmal Nachwuchsfilmkritikerin sein – tagelang im Kinosessel sitzen, Popcorn essen und dabei die neuesten Kinderfilme gucken und bewerten: Das wünscht sich vermutlich fast jedes Kind. Für die neunjährige Martha Neumann geht dieser Traum nun in Erfüllung. Vom 6. bis 12. Juni sitzt die Schwerinerin in der Kinderjury des bundesweiten Kinder-Medien-Festivals Goldener Spatz, dessen 29. Auflage in diesem Jahr – weitgehend ohne Publikum, dafür digital – in Gera und Erfurt stattfindet. Hintergrund: Von 1979 bis 1989 war der Goldene Spatz das nationale Festival für Kinderfilme in der DDR. Heute sind sogar Kinder aus mehreren Ländern involviert, die über deutschsprachige Produktionen entscheiden. Träger ist seit 1993 die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz.

33 Jurykinder aus insgesamt 1113 Filmfans ausgewählt

Insgesamt 1113 junge Filmfans hatten sich in diesem Jahr für die Kinderjury beworben: „Das ist die zweithöchste Bewerberzahl in der Geschichte des Festivals“, sagt Festivalleiterin Nicola Jones. „Die Qualität der Bewerbungen war außerordentlich hoch in diesem Jahr. Das hat uns die Auswahl nicht leicht gemacht.“ Ausgesucht wurden insgesamt 33 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren aus Deutschland, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Südtirol, der Schweiz, Luxemburg und aus der deutschen Minderheit in Dänemark.

Dass auch Martha Neumann in diesem Jahr dabei ist, freut die Neunjährige sehr: „Ich finde es toll, dass ich ausgewählt wurde. Ich bin schon gespannt darauf, die Kinder aus den anderen Ländern kennenzulernen und ihre Meinung zu den Filmen zu hören“, sagt sie. „Wir konnten es zuerst gar nicht glauben, als der Brief kam“, fügt Mama Ute Neumann hinzu und lacht.

„Bei uns wird nicht einfach durchgezappt“

Auf die Rolle als Kritikerin hat sich Martha bereits in ihrer Bewerbung vorbereitet: „Ich musste eine Filmkritik verfassen“, verrät sie. Dafür hat sie „Oben“, einen ihrer Lieblingsfilme, gewählt. „An dem Film mag ich, dass er melancholisch und traurig ist und trotzdem schön“, sagt Martha. „Es geht darum, seinen Traum zu verwirklichen.“ Auch sonst mag sie Filme, die lustig, spannend und/oder auch mal traurig sind.

Obwohl die Neunjährige leidenschaftlich gern Filme schaut, wird zu Hause aber nicht einfach durchgezappt: Maximal eine Stunde Fernsehen pro Tag ist erlaubt und das Programm wird sorgfältig ausgewählt, sagt Mama Ute: „Es sollte auf jeden Fall altersgerecht sein und eine bestimmte Botschaft vermitteln“, so die 46-Jährige. Ein Highlight für Martha und ihren zwölfjährigen Bruder Gustav sei daher der wöchentliche Filmabend der Familie mit Pizza. Neben ihrer Leidenschaft für Filme hat die Neunjährige noch viele weiterer Hobbys: „Ich singe in drei Chören, bin in der Turn-AG, mache Leichtathletik und spiele Klavier und Flöte“, verrät Martha.

33 Filme werden von der Kinderjury bewertet

Während der Festivalwoche sichten die Jungen und Mädchen das gesamte Wettbewerbsprogramm: Insgesamt 33 Filme sind zu bewerten, die zwischen 2020 und 2021 entstanden. Eingereicht wurden sie von Fernsehsendern, Produzenten und Filmhochschulen. Die Nachwuchskritiker diskutieren, beraten und entscheiden am Ende über die Gewinner, die am 11. Juni in Erfurt den Goldenen Spatzen in den fünf Wettbewerbskategorien Langfilm, Kurzfilm, Serie, Dokumentation und Unterhaltung überreicht bekommen. Auch digitale Angebote wie Webseiten, Apps und Games werden von einer Kinderjury unter die Lupe genommen. Zudem wird von den kleinen Juroren ein weiterer Goldener Spatz an den besten Moderator und den besten Schauspieler vergeben.

Marthas Kinderfilmtipps Der OZ verrät Martha ihre vier Lieblingsfilme für die ganze Familie: Mister Twister: Der niederländische Kinderfilm von 2012 zeigt, dass Schule trotz spießiger Direktorin mit dem richtigen Lehrer Spaß machen kann. Der kleine Nick:Die französisch-belgische Filmkomödie von Laurent Tirard aus dem Jahr 2009 erzählt die lustigen Alltagserlebnisse eines kleinen Jungen namens Nick. Asterix und Obelix – Das Geheimnis des Zaubertranks:Zeichentrick-Abenteuer von 2018 mit zwei liebenswerten Galliern, die sich auf eine spannende Reise quer durch Gallien machen. Latte und Igel und der Wasserstein: Der Animationsfilm von 2019 erzählt die Geschichte von Igeldame Latte, die die Dürre im Wald beenden will und sich dafür auf die Suche nach dem magischen Wasserstein macht, der vom Bärenkönig gestohlen wurde.

Während die Kinder der Jury voraussichtlich live vor Ort sein werden, findet das Festival selbst in diesem Jahr digital statt. In Onlinefilmgesprächen mit Regisseuren, Schauspielerin und Produzenten können die Kinder Fragen stellen und mehr über die Filme und ihre Entstehung erfahren. Auch darauf freut sich auch Martha bereits: „Ich gehe sehr gern ins Kino und finde es auch sehr spannend, wie ein Film entsteht“, sagt sie. Ob die Preisträger zur Preisverleihung ebenfalls vor Ort sein können, stehe aktuell noch nicht fest. Vor Ort sein werden jedoch die Moderatoren der Preisverleihung, die am 11. Juni als Livestream geplant ist.

Zuschauer können alle Wettbewerbsfilme online anschauen

Unter www.goldenerspatz-online.de können die Zuschauer das komplette Wettbewerbsprogramm mit Moderationen, Filmgesprächen, Interviews und Interaktionsmöglichkeiten digital miterleben. Onlinetickets gibt es dort ab dem 6. Juni. Das Filmprogramm wird bis zum 20. Mai abrufbar sein.

Auf die Zeit in der Kinderjury freut sich Martha schon sehr. „Es wird bestimmt anstrengend, aber sicher auch total cool“, sagt sie. Für ihren Einsatz bekommt das aufgeweckte Mädel mit der blauen Brille und den geflochtenen Zöpfen sogar eine Woche schulfrei: „Selbst die Schulleiterin hat sich für Martha gefreut, dass sie eine Botschafterin für Mecklenburg-Vorpommern ist“, sagt Mama Ute und lacht. Für die Neunjährige ist ihr Einsatz als Nachwuchsjurorin vor allem eines: ganz großes Kino.

Weitere Infos zum Goldenen Spatzen gibt es im Internet, unter: www.goldenerspatz.de

Von Stefanie Büssing