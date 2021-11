Schwerin

Behutsam streicht Emmanuel Tjeknavorian mit dem Bogen über die Saiten seiner Geige. Der 26-Jährige ist völlig in seiner Musik versunken. Die Augen geschlossen wirkt es, als würde er jeden Ton erspüren. Als er das Instrument absetzt, lächelt er. Der junge Österreicher wird als Preisträger in Residence den kommenden Festspielsommer mit 24 Konzerten gestalten. Am 18. Juni 2022 fällt der Startschuss: Bis zum 18. September sind insgesamt 141 Konzerten an 60 Orten im Land geplant. Nach der diesjährigen Pandemie-Sommersaison mit weniger als 50 Prozent der Besucher hoffen die Veranstalter 2022 wieder auf volle Besucherzahl.

Preisträger in Residence Emmanuel Tjeknavorian

„2011 wurde ich zum ersten Mal von den Festspielen MV für das Format ’Junge Elite’ nominiert, habe damals aber keine Einladung bekommen. Die kam erst sechs Jahre später und heute stehe ich hier“, sagt Tjeknavorian. „Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl.“ Diese Botschaft will er auch an junge Kollegen weitergeben. „Lasst euch von Rückschlägen nicht verunsichern, es ist alles möglich, wenn man dranbleibt“, sagt der Musiker mit den dunklen Locken.

Als Sohn des Komponisten und Dirigenten Loris Tjeknavorian wurde ihm die Musik quasi in die Wiege gelegt. Seit frühester Kindheit musiziert er – inzwischen ist er ein international gefeierter Geiger und Dirigent. Diese Bandbreite wird er auch beim kommenden Festspielsommer zeigen, bei dem er zusammen mit Freunden und alten Bekannten wie Klarinettist Matthias Schorn, Geiger Benjamin Schmid, Cellist Florian Eggner und Kontrabassist Georg Breinschmid bei intimer Kammermusik oder großen Orchesterkonzerten mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin, der NDR Radiophilharmonie oder dem Ensemble Reflektor auf der Bühne stehen wird.

Ein besonderes musikalisches „Schmankerl“ hat der Österreicher am Wochenende vom 15. bis zum 17. Juli im Gepäck: Unter dem Titel „Mythos Mozart-Geige“ holt Tjeknavorian zum ersten Mal eine von Mozart selbst gespielte Violine nach Mecklenburg-Vorpommern und präsentiert diese auf Schloss Ulrichshusen. „Als Kind habe ich in Salzburg das Wohnhaus von Mozart besucht und das Instrument in der Vitrine gesehen. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich es einmal selbst spielen darf“, sagt er.

Neben bedeutenden Orchestern wie dem BBC Symphony Orchestra und dem Konzerthausorchester Berlin werden Klassik-Stars wie die Cellisten Daniel Müller-Schott und Harriet Krijgh oder der Pianist Kit Armstrong erwartet. In der kommenden Festspielsaison setzt Intendantin Ursula Haselböck weiterhin auf erfolgreiche Reihen wie die „Bothmer-Musik“ – das Kammermusikfest der Jungen Elite – bei der sich die Schlossanlage in Klütz in eine Probenwerkstatt für die Stars von morgen verwandelt. Auch die „Landpartien“ entführen die Besucher wieder an malerische Orte im Land: Dazu gehören im kommenden Jahr der Bahnhof in Schwichtenberg, ein alter Kuhstall der LPG Konau 25, der Wald rund um Nossentin, das Schloss Gadebusch, das Dorf Alt Rehse und die Schlossanlage Broock.

Formate für ein junges Publikum

Auch neue Impulse hat die Intendantin gesetzt, die vor allem ein junges Publikum ansprechen sollen: Dazu gehört das neue Format „Grenzgänge“, das Talente der jungen deutschen Jazzszene in den Fokus rückt. Ein junges Format ist auch das „Detect Classic Festival“, das vom 29. bis 31. Juli auf Schloss Bröllin stattfindet und eine Mischung aus elektronischer und klassischer Musik darstellt.

Zu Gast ist auch der deutsche Rapper und Singer-Songwriter Max Herre, der am 26. und 28. August mit dem Kammerensemble Mikis Takeover in Schwerin und in Torgelow auf der Bühne steht und die Grenzen der klassischen Musik aufbricht. „Das war der Held meiner Jugend“, verrät Haselböck und lacht. Auch der deutsche Sänger Max Mutzke, der 2004 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Istanbul den achten Platz belegte kommt nach MV: Am 25. und 26. Juni wird er im Schlosspark Fleesensee und in Stolpe zusammen mit der SWR Big Band eigene Hits sowie Soul- oder Pop-Klassiker zum Besten geben.

Ruhiger wird es beim Wochenende „Im Walde“ auf Schloss Ulrichshusen: Dort wird Geigerin Patricia Kopatchinskaja am 9. und 10. Juli zusammen mit dem Ensemble Resonanz ihre Auseinandersetzung mit Natur und Musik zeigen. In Künstler- und Expertengesprächen, Seminaren und Führungen kann das Publikum beim Festspielsommer zudem Einblicke über die Musik hinaus gewinnen.

Konzerte für die Jüngsten bietet das Kinder- und Familienprogramm „Mäck & Pomm“: Höhepunkte sind unter anderem das Kinder- und Familienfest in Hasenwinkel am 19. Juni sowie das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust am 6. und 7. August mit Artistik, Akrobatik, Kabarett und Puppenspiel.

Veranstalter hoffen auf normale Saison 2022

Nachdem der Festspielsommer in diesem Jahr pandemiebedingt nur mit eingeschränkter Besucherzahl von rund 37 500 Gästen stattfinden konnte, hofft Intendantin Haselböck im kommenden Festspielsommer auf die volle Besucherzahl. In der letzten Saison vor der Corona-Krise, 2019, waren das 84 500 Besucher. Zunächst sollen jedoch nur 50 Prozent der Karten verkauft werden.

Für den kommenden Festspielwinter, der am 1. Dezember beginnt und bis Januar 17 Konzerte vorsieht, gilt aufgrund der Corona-Lage 2G plus. Die Festspiele dürfen nur 30 Prozent der Plätze besetzen. „Wir hoffen aber, dass wir im Sommer wieder mit voller Kapazität spielen können und würden im Frühjahr bei entsprechenden Bedingungen weitere Kapazitäten öffnen“, so Haselböck.

Wichtig sei zudem, dass die Zuschauer zurückkehrten. Das Publikum sei nach wie vor verhalten, so Haselböck. In Festspielsommer 2021 waren von rund 200 Veranstaltungen lediglich ein Viertel ausverkauft.

