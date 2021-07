Redefin

Mit vier Konzerten waren die Festspiele MV am vergangenen Wochenende auf dem traditionsreichen Landgestüt in Redefin zu Gast. Am Samstag spielte Geigenvirtuose Daniel Hope Klassiker der Musikgeschichte. Am Sonntag trat Musikerkollege Nigel Kennedy in die Reithalle: Beide studierten sie an der Menuhin School in London und entwickelten sich später in zwei komplett verschiedene Richtungen.

Der gefeierte Virtuose Kennedy kam allerdings erst mit einem Jahr Verspätung dazu, seine Hommage an Beethoven im Nordosten zu spielen – ursprünglich war das Konzert für letztes Jahr geplant.

„Are you ready?“, brachte er sich und das Deutsche Kammerorchester Berlin in Stimmung, bevor er gewohnt lässig mit neonfarbenen Turnschuhen auf die Bühne trat. „Mein Deutsch ist kaputt“, sagte er mit einem Lächeln und fing an, das Orchester zu dirigieren – stampfte, um Schwerpunkte zu setzen, auf den Boden, drehte sich vom Publikum weg, um besser Fühlung zum Orchester aufnehmen zu können, und schloss die Augen, um dem Klang zu folgen.

Konzert mit Überraschungen

Dem ersten Satz von Ludwig van Beethovens Violinkonzert op. 61 entlockte er wunderbare Klänge, doch es wäre kein Nigel-Kennedy-Konzert, wenn es keine Überraschung geboten hätte: So ließ der Virtuose eine Kadenz des Beethoven-Satzes von dem palästinensischen Komponisten Mostafa Saad schreiben, die sich wunderbar in das Stück einfügte und Beethoven kurzerhand in den Orient versetzte.

Für das zweite Stück führte er charmant den polnischen Dirigenten Tomasz Tokarczyk und den Bassisten Piotr Kułakowski ein. „Let’s play together a piece from the guy Nigel K.“.

Weltpremiere vor sechs Wochen

Das Konzert Nr. 1 für Orchester und Violine „Ludwig Van“ hatte erst vor sechs Wochen in Bremen Weltpremiere. Durch das geniale Werk schillerten immer wieder bekannte Beethoven-Themen. Nur die Percussioninstrumente hätten zu Beethovens Zeiten noch nicht auf der Bühne gestanden und der Rhythmus wäre äußerst fremd gewesen. Während der Komponist mit der Violine an manchen Stellen den Takt vorgab, indem er unter anderem auf ein Notenpult hämmerte, hielt ansonsten der Dirigent das Orchester zusammen.

Und das kam ordentlich ins Schwitzen: Schließlich ist es die klassische Ordnung gewohnt – nicht einen Solisten, der spontan mal diese, mal jene Zugabe ansagt. Hier aber waren Profis auf der Bühne, die ad hoc auf die musikalischen Einfälle des Virtuosen reagierten und dadurch dem Publikum unvergessliche Momente schenkten.

