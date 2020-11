Schwerin

Große Namen, alte Bekannte, junge Talente. Der Festspielsommer 2021 in MV soll laut, bunt und großartig werden und für vieles entschädigen, was in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste. Auch wenn die Macher der Festspiele MV in Schwerin selbstverständlich noch nicht genau wissen, wie es 2021 künstlerisch und kulturell weitergeht. Aber so wie es 2020 ging – das jedenfalls geht nicht. Sonst sind auch die gut situierten Festspiele in ihrer Existenz gefährdet.

Mönkemeyer lädt zu 25 Konzerten und Events im ganzen Land

Als ganz großer Name dürfte Nils Mönkemeyer (42) ziehen. Der Bratschist aus Bremen gilt nicht nur als Star der Streicherszene. Jeder, der ihn einmal live erleben durfte, wird neben seinem feinen Spiel zwei Merkmale im Gedächtnis behalten haben: bescheidende Bodenständigkeit gepaart mit einem äußerst feinen und scharfsinnigen Humor. Mönkemeyer gibt als Preisträger in Residence 2021 insgesamt 25 Events und Konzerte und eröffnet den Klassiksommer am 12. Juni gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manze mit einem Programm aus Hertenstein, Walton und Brahms.

Die Konzerte Mönkemeyers mit großen Klangkörpern wie dem Konzerthausorchester Berlin oder der Academy of St. Martin in the Fields, Ensembles wie dem Doric String Quartet oder Amarcord und etablierten Musikern wie Julia Fischer, William Youn, Sabine Meyer oder Daniel Müller-Schott sind im gesamten Land zu erleben.

Das Konzert von Ute Lemper, das in diesem Jahr in Fleesensee wegen Corona leider ausfallen musste, wird 2021 nachgeholt. Quelle: David Andrako

Als Musikprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in München bringt er seine Schüler mit und wird gemeinsam mit der Münchener Komponistin Isabel Mundry (57) Wege zur Musik ergründen. Mönkemeyer sagte bei seiner Vorstellung: „Das Besondere an den Festspielen ist, das haben wir diesen Sommer gesehen, egal was passiert, egal was ist, es wird was stattfinden. Das Eröffnungskonzert wird mit großem Orchester sein. Ich bin immer Optimist und freue mich darauf, weil man auch und gerade in diesen Zeiten, etwas braucht, auf das man sich freuen kann.“

Das Festspielprogramm 2021 Die Festspielsaison 2021 beginnt am 12. Juni mit dem Eröffnungskonzert des Preisträgers in Residence, Nils Mönkemeyer, und der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Andrew Manze in der Konzertkirche Neubrandenburg. Bis zum 18. September werden insgesamt 143 Konzerte mit 16 Begleitprogrammen in ganz MV gespielt. Dazu kommen der Rügener Festspielfrühling vom 19. bis 28. März 2021 mit 20 Konzerten und vier Begleitprogrammen unter Leitung des Armida-Quartetts. In der Zeit vom 1. Dezember bis 9. Januar 2022 mit 15 Adventskonzerten, drei Begleitprogrammen und zwei Neujahrskonzerten in Ulrichshusen, Schiwessel, Stolpe und Neubrandenburg. Die Festspiele MV erwarten bei einem normalen Konzertjahr insgesamt rund 94 000 Gäste in allen drei Formaten zusammen. Davon waren in der Saison 2019 allein 84 500 Gäste beim Festspielsommer, 4800 beim Rügener Festspielfrühling und 4800 bei den Konzerten des Festspielwinters. Welche Auswirkungen der Lockdown 2020 auf die Klassikreihe hatte, zeigt sich daran, dass in diesem Jahr nur 5614 Gäste bei den wenigen Konzerten, die stattfinden konnten, gewesen sind.

Der Bratschist aus Bremen wird sich in seiner Residence mit der Musik des Barock beschäftigen und in der Konzertkirche Neubrandenburg mit dem Ensemble Amarcord und dem Theorbisten Andreas Arend eine CD aufnehmen, um „die Festspiele für immer festzuhalten“. Der Musiker ist in seiner Freizeit, wie er sagt, „leidenschaftlicher Gärtner“ und arbeitet seit zwei Jahren daran, eine Festspielrose zu züchten, die er den Festspielen kommendes Jahr präsentieren möchte.

Weltstars, die Üblichen Verdächtigen, Jungstars

Mit dabei sind 2021 große, vertraute Namen aus der Festspielfamilie wie Daniel Hope, Matthias Schorn, Veronika Eberle, Alexej Gerassimez, Iveta Apkalna oder Martynas Levickis. Mit dabei sein werden auch wieder Weltstars wie Ute Lemper, Kent Nagano, Nigel Kennedy, deren Open Airs in diesem Jahr leider ausfallen mussten. Freuen darf man sich auch auf neue junge Talente wie den österreichischen Violinisten Emmanuel Tjeknavorian (25), die niederländische Violinistin Noa Wildschut (19), den französischen Cellisten Aurélien Pascal (26), den britischen Pianisten Martin James Bartlett (24) oder die französische Pianistin Paloma Kouider, Ensemblepreisträgerin 2015 mit dem Trio Karénine.

Star am Klavier aus Seoul in Südkorea: Seong-Jin Cho (26) tritt 2021 in MV auf. Quelle: Harald Hoffmann

Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck sagte bei der Vorstellung ihrer ersten Saison als verantwortliche Leiterin der Klassikreihe, dass sie bereits mit dem Kennenlernen von Nils Mönkemeyer vor fast einem Jahr in Berlin, wenige Tage vor dem Corona-Lockdown, das „besondere Festspiel-Feeling“ allein an dieser einen Person hatte spüren können. Jetzt blicke sie mit freudiger Spannung auf das Musikjahr 2021 mit den großen Namen Sol Gabetta, Seong-Jin Cho, Nigel Kennedy, Christoph Eschenbach und Daniel Hope bei den vier großen Redefin-Konzerten, Ute Lemper in Fleesensee oder ihren Landsmann Emmanuel Tjeknavorian als Violinisten und Dirigenten in Tessin und Rostock, auf extravagante Programme in der Mönkemeyer-Residence von Johann Sebastian Bach bis Jimi Hendrix und Musikprojekte wie das 360-Grad-Konzert mit Andrew Manze oder das Fahrradkonzert in Schwerin.

Ursula Haselböck sagte: „Ich trainiere jetzt schon fleißig mit meinen Jungs und dem Rad in Schwerin.“ Und sie versprach, dass sie beim Detect-Classic-Festival mit der jungen norddeutschen Philharmonie in Neubrandenburg mit klassischer bis elektronischer Musik „eine ganze Nacht lang durchtanzen wird“.

