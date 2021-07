Stralsund

Dieser Ort verlangt Arbeitskleidung. Martynas Levickis trägt sie: eine Art grünen Arbeitsoverall, nur in edel, derbe Arbeitsschuhe, nur in glänzend. Das ist cool und prätentiös gleichzeitig. So betritt er mit seinem Akkordeon Samstagabend die Bühne in der riesigen Produktionshalle von Ostseestaal auf dem Stralsunder Werftgelände. Es ist das zweite von drei Konzerten an diesem Abend. Für das Nächste wird er einen neuen Overall brauchen.

An diesem Ort werden Teile für die größten Schiffe der Welt und Flugzeuge produziert. Nur heute nicht. Wo sonst bis zu 16 Meter lange Metallplatten geschnitten und geformt werden, ist für den Augenblick ein „Unerhörter Ort“ – so der Name einer Veranstaltungsreihe der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Für einen Tag ruht die Produktion. Gearbeitet wird jetzt trotzdem.

Martynas Levickis: Star der Show

Der Litauer Martynas Levickis eröffnet in Monteurskluft vor seinem Mikroorkéstra stehend. Die Noten liest er vom iPad, nicht von Papier und macht schon mit den ersten Tönen und seiner Körpersprache klar, um wen dieser Abend kreist. Ihn. Er ist der Star der Show. Eine Rolle, die er spätestens ausfüllt, seitdem er 2010 den litauischen Ableger von „Deutschland sucht das Supertalent“ gewann. Bei den Festspielen MV gewann er 2014 den Publikumspreis und ist heute einer der gefragtesten Akkordeon-Solisten der Welt. 2015 gründete er sein Kammerorchester mit den größten Talenten des Litauens.

Die Musiker des Mikroorkéstra sind so jung, so diszipliniert und spielen hier ganz und gar für ihn – der 31-jährige Levickis ist der Boss. Einer, mit dem man musikalisch offenbar Spaß haben kann. Beim Tango von Astor Piazolla setzen die Kontrabässe ein und klingen zeitweise so energisch wie die Bässe einer Metal-Band.

Clubtaugliches Xylofon

Dass Levickis auch zurücktreten kann, wird nach den ersten beiden Stücken deutlich: Musiker Alexej Gerassimez aus Essen wird mit Ghettofaust auf der Bühne begrüßt und darf für zwei Stücke alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das macht er so lässig wie virtuos. Der 34-Jährige in silbernen Turnschuhen ist Professor für Schlagzeug in München und war 2017 Preisträger in Residence der Festspiele. Am Xylofon wird unter seinen Schlägeln sogar das eher putzig anmutende „Look out little Ruth“ von Kurt Engel fast clubtauglich. Insgesamt wirkt die Auswahl dieses Stückes jedoch wie ein Fremdkörper in der Szenerie.

Der Kontrast zum darauffolgendem „Sommer“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ könnte kaum größer sein. Wer bei Martynas Levickis Performance nicht auf unanständige Gedanken kommt, hat keine Fantasie: Wie er seinen Körper aufbäumt, die Kopf ekstatisch nach hinten wirft, musikalische Höhepunkte mehrfach hinauszögert, in das Instrument zu beißen scheint, die Tasten packt und schließlich seinen Griff löst, um die Töne nur noch mit der flachen Hand über die Tasten streifend herauszupressen, ist ein durchaus intimer Anblick.

Enttäuschend: AC/CD-Klassiker „Thunderstruck“

Enttäuschend dagegen die Interpretation des AC/DC-Klassikers „Thunderstruck“ von Levickis gemeinsam mit dem Saxofonquartett „Signum“. Der Wums des Stückes von Angus und Malcom Young kommt in der Werfthalle nicht an. Das muss in einer weniger imposanten Location kein Nachteil sein. Hier bei Ostseestaal wünscht man sich die Unterstützung der Kontrabässe des Mikroorkéstra. Nur da, wo die Musiker zu einer Art Jamsession ansetzen wird es originell.

Originell sicher auch die Idee der „Stahl-Suite“. Eine Komposition des Litauers Jonas Tamulionis und des Berliner Sounddesigners Jonas Urbat eigens für den Spielort. Die Idee: Musik und Klänge der Stahlverarbeitung vermischen sich zu etwas Neuem. Levickis erklärt: „Ich kam mit Jonas Urbat Februar 2020 hierher. Wir sahen uns an, wie Stahl gehämmert und geschnitten wird. Jonas nahm die Geräusche der Produktion auf und packte sie in ein elektronisches Stück. Für mich warf das die Frage auf: Wo hört Lärm auf und wo beginnt die Musik?“

„Stahl-Suit“ – eigens für Konzert bei Ostseestaal komponiert

Den Sound der Halle kombinierten die Musiker mit einem bereits vorhandenen Stück des Komponisten Tamulionis zu „Stahl-Suite“. Doch damit nicht genug: Ergänzt wurde die Musik mit einem Video von Hendrik Schach und Nicolas Hartmann. Das ist Stärke und Schwäche der der Suite zugleich. Denn erst durch den Film scheint sich zu erschließen, was auf der Bühne passiert.

Und so steht die „Stahl-Suit“ eher in der Tradition von Filmmusiken oder Soundtracks und es ist fraglich, ob man sie sich auch ohne Bilder vor Augen je anhören wird. Dennoch ist das Experiment durchaus charmant. Es erinnert an den experimentellen Dokumentarfilm „Die Sinfonie der Großstadt“ aus dem Jahr 1927. Passend, denn darin ging es um das Leben im Zuge des industriellen Aufschwungs. Die Bilder zur „Stahl-Suit“ zeigen industrielle Prozesse. Unterm Strich bleibt trotzdem der Eindruck eines ambitionierten Werbefilms für Ostseestaal.

Gut, dass sich alle Musiker noch einmal zu einer Zugabe zusammenfinden. Für einige Zuhörer ist der Swing, von Martynas Levickis im schweißgetränkten Overall aus dem Handgelenk dirigiert, vielleicht sogar das musikalische Highlight des Abends – jedenfalls das mit dem größten gemeinsamen geschmacklichen Nenner. Das Arrangement ist so frisch, dass man nur noch auf den einsetzenden Techno-Beat wartet oder darauf, dass ein Schauspieler aus „Babylon Berlin“ auf die Bühne tritt. Das geschieht zwar nicht, aber am Ende dürfte niemand die imposante Kulisse verlassen, der bei diesem Konzert der Festspiele nicht seinen eigenen musikalischen Höhepunkt hatte.

Von Juliane Schultz