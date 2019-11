Festspiele MV: Weltstars wie Ute Lemper und Nigel Kennedy zum 30. Geburtstag

Schwerin

Wer sich etwas intensiver mit klassischer Musik beschäftigt, wird wissen, dass der Kreis von Stars mit Weltruhm an den einzelnen Instrumenten überschaubar ist. Anders als der Fußballzirkus gebiert der Klassikbetrieb nicht mit Jahresfrist Turbo,- Super-Megaweltstars. Umso erstaunlicher ist es, dass es den Festspielen MV jedes Jahr wieder gelingt, die Stars des Gewerbes anzulocken.

Unter der Residence des litauischen Musikers Martynas Levickis (29), der in der Wahl seines Instrumentes ebenso exotisch wie in der Beherrschung virtuos ist, setzen die Festspiele MV 2020 auf einen interessanten Mix aus Standards, Jubiläen, Überraschungen, Verbindungen und Risiken.

Bildergalerie: Diese Stars sind bei den Festspielen MV 2020 dabei

Zur Galerie Bei dem 30-jährigen Jubiläum der Festspiele MV stehen Klassikstars und Preisträger auf den Bühnen von MV. Diese Stars sind 2020 mit dabei.

Zwischen Vivaldi und Lad Gaga, Bach und AC/DC

Martynas Levickis wagt in dem Friends-Projekt seiner Residence einen bunten, spannenden, jungen, exotischen Mix von Musikern, Instrumenten und Stücken. Der bewegt sich schlafwandlerisch sicher zwischen Barock (Bach, Vivaldi) und Pop ( Lady Gaga, AC/DC) und sucht sich seine musikalischen Partner danach aus: Ignè Pikalaviciutè, Clifton Harrison, Michele Bianco oder Maris Rozenfelds sind zwar keine Unbekannten im Business und über den gesamten Globus verstreut, aber eben auch noch nicht die ganz großen Stars. Das wird spannend, jung, exotisch.

Auf Nummer sicher gehen die Festspiele bei ihren Standards, wie Preisträger-Projekt, Kinder- und Familienfest, Jahrmarkt der Sensationen, Landpartien oder Porträt-Konzerten oder Open-Airs, und den üblichen Verdächtigen der Festspielfamilie, wie Daniel Hope, Julia Fischer, Viviane Hagner, Daniel Müller-Schott, Alexej Gerassimez, den Jussen-Brüdern, Veronika Eberle, Iveta Apkalna oder Matthias Schorn, sowie den prominenten Gesichtern des Showbusiness, wie Götz Alsmann, Ulrich Tukur oder Ralph Caspers.

Weltstars wie Ute Lemper , Nigel Kennedy oder Thomas Hampson

Bei den Weltstars hat die Klassikreihe mit Ute Lemper in Göhren-Lebbin, Nigel Kennedy in Redefin, dem Bariton Thomas Hampson im Schlosspark Ludwigslust, dem Pianisten Rudolf Buchbinder mit gleich allen fünf Klavierkonzerten Beethovens in Redefin und Neubrandenburg sowie dem Dirigenten Christoph Eschenbach hoch ins Regal gegriffen.

Dirigent Christoph Eschenbach feiert in Ulrichshusen 80. Geburtstag

Christoph Eschenbach bietet mit seinem Porträtkonzerten in Ulrichshusen den Übergang zu einem anderen Thema: Jubiläen! Die Festspiele feiern 2020 ihren 30. Geburtstag und nehmen dafür gleich mehrere Jubiläen mit auf die Party: den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, den 80. Geburtstag des Dirigenten Eschenbach, das 250. Gründungsjahr der Stadtkirche Ludwigslust und den 250. Geburtstag eines gewissen Ludwig van Beethoven (1770-1827).

BBC Symphony Orchestra kommt nach Redefin

Und dann sei man ja stets auf der Suche nach hochgradigen Klangkörpern, verrät der scheidende Intendant Markus Fein bei der Vorstellung des Programms in Schwerin. Da geht’s 2020 ebenfalls in die oberste Schublade: das BBC Symphony Orchestra kommt am 4. Juli nach Redefin. Markus Fein: „Die spielen sonst in der Royal Albert Hall in London. Dagegen sind alle Locations in Deutschland kleine Mäuse.“ Ein solches Orchester könne man kaum damit locken, dass sie in einer Reithalle spielen dürfen. Aber wenn man so by the way erwähnen kann, dass Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, die Wiener und Berliner Philharmoniker dort aufgetreten seien, sei das ein Pfund.

Mecklenburg-Vorpommern wird 2020 ein Ort des Experiments

Markus Fein sagt zur Geburtstagssaison, seiner letzten als Intendant: „ Mecklenburg-Vorpommern wird 2020 ein Ort des Experiments, des kunstvollen Ausprobierens – abwechslungsreich und spannend, jung und exotisch. Wir wollen Menschen und Musiker zusammenbringen auf allen Ebenen. Bei uns haben sich auch schon Menschen kennengelernt, die immer noch zusammen sind.“ Die Festspiele als Elitepartner mit Musik.de.

160 Events geben die Festspiele 2020 in MV an 60 Orten. Sie rechnen wieder mit 90 000 Besuchern in der Saison. „Unsere neuen Formate werden in MV sehr gut angenommen“, sagt Fein. Die meisten Events sind Konzerte, es gibt aber auch Lesungen, Gesprächsrunden oder musikalische Picknicks.

Shortlist für Intendanten-Nachfolge von Markus Fein steht

Da die Akzeptanz des Neuen in MV sehr hoch sei, hat sich die Klassikreihe auch entschieden, neben Stars und Altbewährtem, frischen und gewohnten Formaten, bekannten und neuen Spielstätten – wie dem Rostocker Ostseestadion oder der Stralsunder Produktionshalle von Ostseestaal –, neben der Reihe Junge Elite noch jungen Musikern, wie dem Pianisten Robert Neumann, dem Violinisten Emmanuel Tjeknavorian, der Blockflötistin Tabea Debus oder dem Bariton Benjamin Appl, Auftritte zu geben.

Wer in der Saison 2021 Intendant der Festspiele MV wird, stehe noch nicht fest. Es gibt aber eine Shortlist, mit der sich die Findungskommission aktuell beschäftigt.

Von Michael Meyer