Es wirkt wie ein Brennglas auf die Szene der klassischen Musik. Als wollten sie etwas gutmachen dafür, was der klassischen Musik, was der Musik, der Kultur im Allgemeinen in diesem Jahr angetan wurde. Musiker fühlten sich während des Corona-Lockdowns in einer Art beruflichem Exil. Sie durften zwar üben, komponieren oder sich vor eine Kamera setzen und musizieren. Aber die Essenz ihres Lebens, die war weg. Das Spielen vor Publikum.

Und nun präsentiert das Berliner Armida Quartett im Lord Yehudi Menuhin-Saal der Festspiele MV in Schwerin einen konzentrierten Auflauf an Stars des Klassikbetriebs – in kurzer Zeit, auf Deutschlands größter Insel. 25 Konzerte, Meisterkurse, jede Menge Spaß und noch mehr Stars in zehn Tagen.

Zur Galerie Der Rügener Festspielfrühling zieht vom 19. bis 28. März 2021 jede Menge Stars der klassischen Musikszene auf Deutschlands größte Insel. Diese Stars kommen zu diesen Konzerten der Festspiele MV.

Mit dabei sein werden das weltberühmte britische Heath Quartett, das Wunderkind der klassischen Musik am Klavier, Kit Armstrong aus den USA, die große Stimme des italienischen Jazz, Etta Scollo, oder der unglaubliche schwedische Crossover-Posaunist Nils Landgren. Der australische Komponist und Bratschist Brett Dean, der dem Festspielfrühling eigens ein Stück komponiert hat und am 26. März 2021 im Marstall Putbus mit seiner Tochter, der Mezzosopranistin Lotte Betts-Dean, auftritt.

Außerdem Musiker, wie der Violin-Professor Tobias Feldmann aus Fulda und die aus dem Iran stammende Bratschistin Muriel Razzavi, eine Schülerin von Nils Mönkemeyer, die französische Kontrabassistin Laurène Durantel, das experimentelle Hamburger Ensemble Reflektor, das die Grenzgänge zwischen Klassik, Jazz und anderen Stilen auslotet, der Bariton Benjamin Appl aus Regensburg, der Violinist Eckart Runge aus Berlin, als Solist ebenso erfolgreich wie als Mitglied des Artemis Quartetts, oder der anerkannte Percussionist Johannes Fischer – in MV eher ein Unbekannter, da bisher der Düsseldorfer Superstar der Branche, Alexej Gerassimez, auf dieses Bundesland abonniert gewesen ist.

„Das Destillat unserer Musik-Erfahrungen“

Sicher klingt das ein wenig wie Wiedergutmachung, was die Festspiele MV da unter Leitung des Armida Quartetts 2021 präsentieren. Aber in Wahrheit standen Programm und Teilnehmer-Kanon weit vor Corona fest. Es soll unter dem Motto laufen: Neues entdecken, Bewährtes bewahren und im Kreise von musikalischen Freunden Grenzen sprengen. Im Zentrum steht die Kammermusik.

Johanna Staemmler, Violinistin des Armida Quartetts, erzählte, wie das Ensemble den Komponisten Brett Dean bei einem Festival in Malmö kennengelernt hat und völlig geflasht gewesen ist. Von da an habe festgestanden, dass sie mit diesem Musiker gemeinsam arbeiten möchten. „Davon wird das Festival geprägt sein, von unseren Musik-Erfahrungen. Wir dürfen einen ganzen Frühling gestalten. Das ist unfassbar schön für uns.“ Der rote Faden des Festivals sei eine Art Destillat ihrer Musik-Erfahrungen. „Musik machen mit Menschen, die man liebt, ist das, was uns als Ensemble ausmacht“, sagt die Violinistin.

„Wir dürfen nicht bei Sonntagsreden stehen bleiben“

Für den scheidenden Festspiel-Intendanten Markus Fein schließt sich mit dem Engagement ein familiärer Kreis: „Ich freue mich, dass wir die Linie ziehen konnten vom Armida Quartett 2014 als Ensemble-Preisträger zur künstlerischen Leitung des Festspielfrühlings 2021. Aber mit Kit Armstrong haben wir euch verkuppelt“, lacht er.

Auch seine Nachfolgerin Ursula Haselböck, die ab 2021 die Festspiele leiten wird, freut sich auf Rügen: „Ich entdecke gerne mit dem Publikum diese wunderschöne Insel. Noch dazu mit Musik. Was soll einem Schöneres passieren“, sagte die Wienerin. Gemeinsam ziehen Fein und Haselböck an dem Strang, dass es im nächsten Jahr wieder normal laufen müsse – trotz Corona. „Diesen Festspielfrühling 2021 wird es auf jeden Fall geben“, sagt Markus Fein.

Kritik üben am Umgang mit der Kultur wollte er nicht. Fein sagt: „Wir können doch nicht jetzt schon auf die Bremse treten. Wir sind nun geübt im Umgang mit Pandemie-Vorgaben. Wir kriegen das hin.“ Aber der Intendant fügte an, dass ihm einiges zu pauschal gewesen sei: „Ich glaube, dass die Politik das in Bezug auf klassische Musik falsch eingeschätzt hat. Da wurde undifferenziert über Großveranstaltungen entschieden. Aber das halte ich am Beginn einer solchen Pandemie für normal. Und ja, wir müssen unsere Stimme erheben. Es geht darum, dass Institutionen und freie Künstler sonst auf Grund laufen. Wir dürfen nicht bei Sonntagsreden stehen bleiben.“

Festspielfrühling 2022 komplett mit Daniel Hope

Im Jahr 2022 werde der Festspielfrühling unter Leitung des deutsch-britisch-südafrikanischen Violinisten und langjährigen Künstlerischen Direktors der Festspiele MV, Daniel Hope, der in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, nachgeholt.

Von Michael Meyer