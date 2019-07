Beidendorf/Ulrichshusen

Der junge Mann von der Feuerwehr in Beidendorf ist vielleicht 16. Er lächelt und fragt, ob man zu den „MV-Spielen“ möchte. Dann sei da hinter dem Löschteich der Parkplatz. Einige idyllische Meter sind es am sonnigen Freitagabend bis zur backsteingotischen Dorfkirche in dem Ort bei Bobitz, die seit 1230 dort steht.

Helfer aus der Gemeinde haben Schmalzstullen geschmiert. Es gibt Wein und Bier an einem Holzstand. Zum Ende des Konzerts haben die Feuerwehrleute den Platz mit Fackeln illuminiert. Sie gönnen sich ein Bierchen aus der Pulle.

200 Gäste in Beidendorf , 750 in Ulrichshusen

200 Gäste sind zu dem Konzert gepilgert, das die Festspielfreunde rund um ihre Vorsitzende, die Anwältin Anne Homann-Trieps, die in dem Pfarrhaus lebt, organisiert haben. Zum siebten Mal lädt Beidendorf zum Festspielkonzert. Zum Auftakt haben die Besucher eine schlechte Nachricht zu verdauen. Der Cellist Edgar Moreau (25) aus Paris ist erkrankt.

David Kadouch (33), Pianist aus Nizza, auf eben dem Weltklasseniveau wie sein Pariser Streicherkollege, hat sich bereit erklärt, solo den Abend zu gestalten. Er tut das ebenso charmant und witzig wie gekonnt. „Es ist ein sehr dramatisches und poetisches Programm“, sagt er zum Auftakt. Der Künstler beginnt mit der berühmten wie berührenden 8. Sonate für Klavier von van Beethoven – der „Pathetiqué“, die ja schon im Titel ihren Charakter preist. Dem folgt mit Chopins Revolutionsetüde die Steigerung ins revolutionäre Pathos.

Ensemble-Preis für Busch Trio Das Busch Trio ist benannt nach dem Geiger Adolf Busch (1891-1952) aus Siegen ( Nordrhein-Westfalen). Am Ende der Festspielsaison 2018 wurde das Trio um den Violinisten Mathieu van Bellen und die Brüder Ori (Violoncello) und Omri Epstein (Klavier) mit dem Ensemblepreis der Nordmetall-Stiftung ausgezeichnet. Das Trio hatte am 6. September in der Reihe „Junge Elite“ mit seinem Auftritt in der Kulturscheune auf Gut Drosedow mit Werken von Brahms, Beethoven und Dvořák brilliert. Am 20. Juli wurde der mit 10 000 Euro dotierte Preis bei einem Konzert des Trios in der Produktionshalle der MMG GmbH in Waren/ Müritz mit Werken von Schubert und Dvořák übergeben.

Das Programm war mit den französischen Komponisten César Franck, Francis Poulenc und Rita Strohl als „Vive la France!“ angekündigt. Den Titel behält Kadouch solo bei. Er dekliniert ihn aber anhand seiner musikalischen Revolutionsthematik durch, ohne französische Komponisten groß zu berühren – der einzige, Frédéric Chopin, ist einer mit polnischen Wurzeln und lebenslangem Heimweh.

Es folgen Liszts „Funérailles“, Janáčeks 1. Sonate für Klavier und Rzewskis Winnsboro Cotton Mill Blues. Bei Janácek geht es um streikende Arbeiter auf der Straße und einen Sterbenden, dessen Ende er musikalisch begleitet. Bei Rzewski wird der Moloch Fabrik, der seine Arbeiter frisst, auf beeindruckend intensive Weise fokussiert. Ein Klavier-Ritt durch die Jahrhunderte mit deutschen, polnisch-französischen, tschechischen und amerikanischen Komponisten von der Wiener Klassik bis ins improvisatorisch Zeitgenössische der Spätmoderne. Und ein ebenso intimer Klavierabend in romantischem Ambiente mit einem anspruchsvollen Thema, der bei einem Empfang im Pfarrhaus ausklang.

Zur Galerie Ein ganz normales Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sonne scheint und Stars des klassischen Musikbetriebs wie Daniel Müller. Schott, David Kadouch, Jan Lisiecki, das Busch Trio und das Australian Youth Orchestra geben sich in Beidendorf, Ulrichshusen, Waren an der Müritz oder Stolpe die Klinke in die Hand.

Szenenwechsel. Einen Tag später Schloss Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte). Die Fest-spiele haben das ganz große Besteck ausgepackt – dazu ihr Tafelsilber. „88 junge Musiker from Down-Under“ kündigt der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Toni Berndt, vor 750 Besuchern an. Sehr gut anzuhören und auch anzuschauen dieses Australian Youth Orchestra (AYO). Dazu mit dem Dirigenten Krzysztof Urbański (36) und dem Cellisten Daniel Müller-Schott (42) Stars des Klassikbetriebs. Ulrichshusen ist, wenn in der ersten Reihe ein hochrangiger Staatsvertreter sitzt, in diesem Fall mit Nguyen Minh Vu der Botschafter Vietnams, und die erste Geigerin in der Pause zwischen Schostakowitsch und Dvořák inmitten der Zuschauer auf einer Holzbank sitzend plaudert und Donauwelle mit Käffchen genießt. Es gibt Wildbratwurst, guten Wein und die großen Orchestergefühle.

Kreis schließt sich: Schostakowitsch, Rostropowitsch , Müller-Schott

Mit Schostakowitschs 1. Konzert für Violoncello und Orchester aus dem Jahr 1959 schließt sich ein Kreis. Der russische Komponist hat dieses Werk nach seiner Befreiung aus den stalinschen Kulturketten geschrieben und seinem Freund und Schüler Mstislaw Rostropowitsch (1927-2007) gewidmet, der als Cellist 1997 in Ulrichshusen ein legendäres Konzert gegeben hat, das fast von einem Unwetter fortgespült wurde. Müller-Schott geht bei diesem Werk seines Lehrers Rostropowitsch als Gast-Cellist des Orchesters nicht nur emotional stark mit, sondern arbeitet sich intensiv ab. Hier spielen die ganz großen Gefühle das Cello. In Stolpe am 21. Juli war das junge australische Orchester wieder mit dem Pianisten Jan Lisiecki, seinem Stammsolisten unterwegs, bevor es weitergeht nach Amsterdam oder Sidney.

Die Festspiele ziehen an einem Wochenende nicht nur zwei Trümpfe aus ihrem musikalischen Quartett. Beidendorf im intimen Ambiente und Ulrichshuse für den feinen Zwirn und das große Gefühl im gediegenen Rahmen. Dazu das Abschlusskonzert des Bothmer-Festivals in Klütz, die Junge Elite mit dem Aoi Trio in Kotelow, das AYO erneut in Stolpe und die Übergabe des Ensemblepreises im MMG-Werk in Waren an das Busch Trio samt Konzert. Ein Wochenende – ganz großes Programm.

Michael Meyer