Feuer-Drama: Bekannter Hotelier aus MV stirbt in ausgebranntem Tesla

Schwerin/Heringsdorf

Was für ein Drama: Am Dienstagnachmittag verbrannte ein Mann in seinem Elektro-Auto, nachdem der Tesla auf der Bundesstraße 194 bei Poggendorf nahe Grimmen von der Fahrbahn abgekommen war und Feuer fing.

Jetzt kommt heraus: Das Unfall-Opfer war Achim Oldenburg, ein in der Tourismusbranche des Landes bekannter Hotelier. Wegen der starken Verbrennungen hatte die Polizei unmittelbar nach dem Horror-Crash die Identität zunächst nicht klären können. Aus dem direkten Umfeld des Unternehmers wurde der OZ aber nun bestätigt: Es handelt sich um den 54-Jährigen, der seinen Lebensmittelpunkt in Schwerin hatte, und der geschäftlich hauptsächlich auf der Insel Usedom aktiv war.

Auf der Rückkehr von Geschäftstermin auf Rügen

„Das ist einfach tragisch. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Liebsten“, sagt Lars Schwarz, Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) MV, in dem Achim Oldenburg über viele Jahre Mitglied war. Nach OZ-Informationen war der Hotelier kurz vor dem verhängnisvollen Unfall zu einem Geschäftstermin auf der Insel Rügen gewesen, wo er ein neues Projekt plante. Auf der Rückfahrt nach Schwerin ereilte ihn das Unglück.

Unfall-Opfer hinterlässt vier Töchter

Oldenburg hinterlasst vier Töchter, zwei erwachsene aus erster Ehe und zwei minderjährige Mädchen, die er mit seiner neuen Frau Anja hatte. „Das ist unendlich traurig. Ich wünsche seiner Familie jetzt sehr viel Kraft“, sagt Bert Balke, der vor einigen Jahren als damaliger Chef der Usedom Tourismus GmbH enger Wegbegleiter von Achim Oldenburg war. Er hoffe auch, dass es für sein Unternehmen trotz dieses enormen Verlustes geordnet weitergehen können, „denn auch da hängen ja viele Existenzen dran“.

Chef von 50 Mitarbeitern

Der Hotelier beschäftigte in seinem Unternehmen „Aurelia Hotel und Villen“ insgesamt 50 Mitarbeiter in Heringsdorf auf Usedom. Mittelpunkt seines touristischen Portfolios war das Hotel St. Hubertus im Seebad, zeitweise besaß Oldenburg 150 Ferienwohnungen, von denen er über die Jahre aber viele verkaufte.

„Er hat in geschäftlichen Dingen oft Grenzen ausgelotet, hat dadurch polarisiert und nicht nur Freunde gehabt“, sagt ein Wegbegleiter und Kenner der Tourismusszene. Andererseits sei Oldenburg ein Lebemann gewesen, „mit dem es nie langweilig war“.

Er liebte schnelle Autos

Der Schweriner liebte schnelle Autos. In einem Treffen für einen Bericht mit der OZ aus dem Jahr 2013 schwärmte er von seinem Tesla Roadster mit 300 PS, von 0 auf 100 in drei Sekunden – in einem Fahrzeug ebendieser Marke kam er nun ums Leben.

Die Ermittlungen der Dekra zum Unfall bei Poggendorf dauern immer noch an. Nach Aussagen der Polizei war Oldenburgs Fahrzeug aus immer noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Das E-Fahrzeug habe sofort Feuer gefangen.

Rechtsmedizin klärt genaue Todesursache

Eine große psychische Belastung für die Feuerwehrleute vor Ort war, dass sie das Opfer nicht mehr aus dem Wagen holen konnten, weil der Tesla so schnell in vollem Umfang brannte. Die Rechtsmedizin in Greifswald klärt nun die Todesursache – ob der Hotelier schon durch den Aufprall starb oder durch das Feuer.

Wie die Nachfolge bei „Aurelia Hotel und Villen“ geklärt wird, ist derzeit noch unklar. Im Unternehmen war am Donnerstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Alexander Loew und Raik Mielke