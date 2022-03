Feuer-Drama in Schwerin: Mutter und Tochter sterben – Staatsanwaltschaft ermittelt

Schwerin

Nach einem Brand in ihrer Wohnung sind am frühen Samstagmorgen in Schwerin ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter gestorben. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei die beiden Menschen aus der brennenden Wohnung bergen und die Mutter wiederbeleben können. Doch seien Mutter und Tochter wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Laut Polizei hatten Nachbarn gegen 3.00 Uhr das Feuer im dritten Stock eines Hauses im Plattenbaugebiet Neu Zippendorf entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Balkon. Nach Angaben der Feuerwehr war zunächst nicht klar, ob sich Menschen in der Wohnung befanden. Im Rahmen der Erkundung wurden dann aber die Mutter und das Kind entdeckt und gerettet. Die Einsatzkräfte hätten den Brand rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern können. Weitere Anwohner wurden nicht verletzt. Nebenliegende Wohnungen sind durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden.

Brandursache noch unklar

Warum sich die Familie nicht retten konnte und ob die Brandschutzmelder, die ja gesetzlichvorgeschrieben sind, nicht auslösten, war am Samstag noch unklar. Möglicherweise hatte das Feuer Frau und Kind im Schlaf überrascht, die sich so nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. Zu den Brandursachen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Spezialist habe noch am Samstag damit begonnen, nach möglichen Gründen für den Ausbruch des Feuers zu suchen, hieß es. Die Schweriner Berufsfeuerwehr war mit 50 Rettern im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch die Staatsanwaltschaft ist mittlerweile eingeschaltet.

Von Frank Pfaff