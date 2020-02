Waldeck

Nach einem Schwelbrand im Gefängnis Waldeck bei Rostock ist ein Häftling tot in seiner Zelle entdeckt worden. Dabei handelt es sich um einen 48-jährigen Insassen, der allein in der Gefängniszelle untergebracht war, wie ein Sprecher des Schweriner Justizministeriums sagte. Der Mann sei Raucher gewesen.

Rauchen ist laut Ministerium in den Zellen erlaubt, solange nicht bekannt sei, dass von dem Häftling dadurch eine Gefahr ausgeht – etwa wenn er wegen Brandstiftung einsitzt. Der Deutsche Feuerwehrverband sprach sich für ein generelles Rauchverbot in Gefängnissen aus.

Wegen „Trunkenheit im Verkehr“ in Haft

Laut Ministerium kam einem Wachmann beim Öffnen der Zelle am Freitag gegen 6 Uhr morgens dichter Rauch entgegen. Die alarmierte Feuerwehr fand nach den Löscharbeiten die Leiche des Mannes. Die Todesursache stand zunächst nicht fest. Vorerkrankungen oder psychische Probleme waren bei dem Mann aber laut Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Nach Angaben des Ministeriums stammte der Mann aus Rostock, saß wegen „Trunkenheit im Verkehr“ seit 4. Februar in Haft und wäre am 26. Februar wieder entlassen worden. Andere Insassen oder Mitarbeiter der JVA seien nicht in Gefahr gewesen. Ein Brandsachverständiger wurde eingeschaltet.

„Die Einzelheiten des Brandes und wie es dazu kam, müssen jetzt genau aufgeklärt werden“, forderte die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Jacqueline Bernhardt. „Das Land ist für die Sicherheit von Häftlingen verantwortlich und muss selbstverständlich alles dafür tun, dass derartige Ereignisse nicht vorkommen. Wir werden uns im Rechtsausschuss vom Justizministerium zu den Einzelheiten des Brandes unterrichten lassen.“

Raucherräume sind keine Option

Ein Rauchverbot in den Zellen ginge der Linkspolitikerin dagegen zu weit: „Ziel ist es, Häftlinge in den Justizvollzugsanstalten unseres Landes in Einzelhafträumen unterzubringen. Der Haftraum ist damit eher privat als öffentlich.“ Andere würden daher durch das Rauchen nicht beeinträchtigt, so Bernhardt. „Zudem muss bedacht werden, dass die Einschlusszeiten im Haftraum teilweise bis 23 Stunden täglich betragen können.“

Insofern wären spezielle Raucherräume keine Option, da diese die meiste Zeit nicht genutzt werden könnten. Bernhardt sprach sich stattdessen dafür aus, zu überprüfen, inwieweit Rauchmeldeanlagen installiert oder verbessert werden könnten.

Die AfD würde zwar ein Rauchverbot begrüßen – aber eher aus gesundheitlichen Gründen. „In unserem Rechtsstaat würde ein Rauchverbot für alle Insassen, auch in ihren Zellen, mit Sicherheit als ein Eingriff in die persönlichen Rechte der Gefangenen gewertet werden und wäre damit nicht durchsetzbar“, sagte der Landtagsabgeordnete Horst Förster.

Elektrogeräte sorgen oft für Brände

Der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Frank Hachemer, meint dagegen: „In der Regel wird ein Brandschützer ein generelles Rauchverbot in Haftzellen empfehlen.“ Gegen das Argument der persönlichen Freiheit stehe die große Gefahr, die mit dem Rauchen verbunden sei.

Hachemer verweist darauf, dass in vergleichbaren Einrichtungen ebenfalls Rauchverbote gelten: „In Krankenhäusern oder Pflegeheimen sind Patienten oft bettlägerig und können nicht zum Rauchen vor die Tür gehen. Sie dürfen auch nicht in ihren Zimmern rauchen.“

Hauptursache für Brände in Räumen sei allerdings nicht das Rauchen, sondern Elektrogeräte, betont der Experte. Sie seien für fast ein Drittel aller Feuer verantwortlich. „Auch in Haftzellen finden sich meist Fernseher, Computer oder Kaffeemaschinen. Sie können verschleißen, überhitzen oder durch Produktionsfehler in Flammen aufgehen.“ In Gefängnissen müssten daher Elektrogeräte regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden.

