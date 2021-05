Brand in Akku-Laden - Feuer in Doberaner Straße in Rostock: Familie trauert um Hundedame „Ruby“

Der Schock sitzt noch immer tief: Auch zwei Tage nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Doberaner Straße ist in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt keine Ruhe eingekehrt. Zwar ist das Gebäude mittlerweile mit Stützbalken gesichert, für die betroffene Familie ist das aber nur ein kleiner Trost. Habe sie doch nicht nur ihr Zuhause, sondern auch die geliebte Hündin Ruby verloren.