Großeinsatz am Donnerstagabend in der Karlshagener Ferienhaussiedlung „Dünenresidenz“ auf Usedom: Mehrere Feuerwehren versuchen dort gerade ein Haus mit Reetdach zu löschen. Die Löscharbeiten sind wegen des starken Windes aber sehr schwierig. So ist die aktuelle Lage – mit Video.