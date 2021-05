Till Backhaus (SPD), Landesumweltminister spricht am Freitag vor dem Gelände der abgebrannten Schweinezuchtanlage in Alt Tellin mit Demonstranten. Die etwa 10 Jahre alte und umstrittene Großanlage mit 18 Ställen war am 30.03.2021 zu großen Teilen abgebrannt. Mehr als 55 000 Schweine kamen in den Flammen und im Qualm um. Greenpeace-Aktivisten demonstrierten am Freitag auf der Anlage. Quelle: Stefan Sauer/dpa