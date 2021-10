Unfassbare Vorwürfe: Ein Polizist aus dem Landkreis Rostock soll eine Frau in ihrer Wohnung geschlagen und dann absichtlich angezündet haben – in Beisein ihrer Mutter und ihres elf Monate alten Babys. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Mordverdachts. Was über den Fall bisher bekannt ist.