Feuerwehr zu schwerem Crash auf Usedom: „Der Aufprall muss heftig gewesen sein“

An dem Unfall, der sich am Donnerstag zwischen Stadt Usedom und Zecheriner Brücke ereignete, war auch eine Frau von der Insel beteiligt. Die 64-jährige wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin (18) allerdings so schwer, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Was bis jetzt über das Unglück bekannt ist.