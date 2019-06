Busow

In Busow bei Ducherow ist es gegen 1.15 Uhr am Pfingst-Sonntag zu einem Großbrand gekommen. Das als Keramikwerkstatt genutzte Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Nur durch den massiven Löscheinsatz ist es der Feuerwehr gelungen, ein Übergreifen auf Nachbarhäuser zu verhindern. Von mehreren Hausseiten und über eine Drehleiter wurde der Brand bekämpft.

Solarpanels auf dem Dach

Die umgebaute, massive und mit Holz verkleidete, Scheune wurde als Kunst- wie Holzwerkstatt genutzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Dach mit Solarpaneelen belegt war, die ebenfalls Feuer fingen.

Die Feuerwehrleute bargen zudem noch eine Gasflasche, die sich im Inneren des Gebäudes befand.

Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Ducherow und Anklam sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder und fiel in sich zusammen. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in dem Objekt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nach Löschung letzter Glutnester durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

