Feuerwehrfahrzeuge an Gemeinden in MV übergeben

Mehrere Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben am Samstag neue Feuerwehrfahrzeuge erhalten. In Neu Poserin bei Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden 16 Einsatzfahrzeuge übergeben. Sie seien vor allem für kleinere Gemeinden und lokale Einsätze gedacht, sagte eine Sprecherin des Schweriner Innenministeriums.

Die Fahrzeuge gingen unter anderem nach Neustrelitz, Bad Kleinen oder an die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft. Insgesamt werden nach Angaben des Ministeriums 265 entsprechende Fahrzeuge angeschafft. Die Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) verfügen über einen 1000-Liter-Wassertank für das Löschen kleinerer Brände und die entsprechende Technik dafür.

Feuerwehrleute übernehmen neue Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF), die vom Innenministerium des Landes übergeben wurden. +++ Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Land investiert bis 2023 insgesamt 50 Millionen Euro

Im Rahmen des Projekts „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land von 2020 bis 2023 insgesamt 50 Millionen Euro insbesondere für die Anschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge bereit. Für die nun übergebenen Wagen hätten die Gemeinden eine Förderung von bis 90 Prozent vom Land erhalten können, sagte die Sprecherin.

Vorgesehen ist laut Ministerium auch die Beschaffung anderer Fahrzeugtypen für Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben. Teil des Programms sei unter anderem die Anschaffung von elf geländegängigen Tanklöschfahrzeugen – basierend auf den Lehren aus dem Großfeuer bei Lübtheen im Sommer 2019.

