Während in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein Feuerwerks-Verkaufsverbot ausgesprochen wurde, dürfen jenseits der Grenze Böller und Raketen ab 15. Dezember über die Ladentheke wandern. Rechnen die Händler in Dänemark nun mit einem Ansturm aus Deutschland? Und drohen Konsequenzen bei der Einfuhr?

Feuerwerk für Silvester in Dänemark kaufen: Ist das überhaupt erlaubt?

Jahreswechsel rückt näher - Feuerwerk für Silvester in Dänemark kaufen: Ist das überhaupt erlaubt?

Jahreswechsel rückt näher - Feuerwerk für Silvester in Dänemark kaufen: Ist das überhaupt erlaubt?