Rostock/Schwerin

Die jährliche Debatte um ein generelles Böller- und Feuerwerksverbot an Silvester wird in diesem Jahr noch einmal angeheizt: Menschenansammlungen sollen während der Corona-Pandemie verhindert, Notaufnahmen in Krankenhäusern entlastet werden. Ein pauschales Verbot gibt es in MV bisher jedoch nicht. „Das war bisher aber noch kein Thema in den Kabinettssitzungen“, sagt Andreas Timm, Sprecher der Schweriner Staatskanzlei. „Da das aber gerade bundesweit diskutiert wird, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Thema beim kommenden Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten sein wird.“

Auf die Ergebnisse des nächsten Corona-Gipfels am Mittwoch wartet unter anderem die Stadt Schwerin. „Von diesen Entscheidungen wird auch maßgeblich abhängen, wie wir uns positionieren werden“, sagt Sprecherin Mareike Diestel. Auch in Stralsund wollen die Verantwortlichen die kommende Woche abwarten.

Boltenhagen und Rostock diskutieren Verbot

In Boltenhagen wird hingegen schon länger darüber diskutiert – aus Lärm-, Natur- und Tierschutzgründen. „Wenn man das mit der aktuellen Situation verbindet, ist es ein weiteres Argument dafür, dass man beim Landkreis eine entsprechende Verordnung anpassen lässt. Das ist unser Bestreben“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki.

Claus Ruhe Madsen, Oberbürgermeister von Rostock, hat sich bereits im Sommer für zentrale Feuerwerke, bezahlt von der Stadt und nach pandemiekonformen Regeln, ausgesprochen. Auf den Partymeilen der Stadt soll das Böllern hingegen untersagt werden.

Benita Chelvier, Bürgermeisterin von Graal-Müritz, ist gegen ein Verbot von privaten Alternativen. „Dann müsste man das auch kontrollieren. Das wird schwierig“, sagt sie. Sie appelliert an die Vernunft der Bürger. „In diesem Jahr, in dieser Ausnahmesituation, sollte verzichtet werden.“ Das große öffentliche Spektakel zum Neujahrstag ist in Graal-Müritz bereits abgesagt. „Das würde zu viele Menschen anziehen.“

Hoffen auf das Feuerwerk

Anders sieht das Thomas Heilmann, Kurdirektor der drei Kaiserbäder auf Usedom. „Wir haben auch lang hin- und herüberlegt, ob wir öffentliche Feuerwerke durchführen. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die Gäste und Einwohner Mitternacht wahrscheinlich ohnehin am Strand sein werden“, erklärt er. „Aus meiner Sicht würden die öffentlichen Feuerwerke ausreichend sein.“ Eine Anfrage an den Landkreis Vorpommern-Greifswald sei bereits gestellt worden, eine abschließende Entscheidung durch die Gesundheitsbehörden stehe noch aus. „Wir werden situativ angemessen entscheiden“, erklärt Kreissprecher Achim Froitzheim. In Abhängigkeit von der allgemeinen Pandemielage soll bald entschieden werden, ob es öffentlich Feuerwerke gibt.

Geselligkeit ist das Hauptproblem

Die Niederlande haben in diesem Jahr ein generelles Feuerwerksverbot erteilt, um die Krankenhäuser und Notaufnahmen zu entlasten und Intensivbetten freizuhalten. Von einer Überlastung geht die Uni-Klinik in Greifswald jedoch nicht aus. „Erfahrungsgemäß werden jährlich an Silvester einige wenige Personen mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper vorstellig“, so Sprecher Christian Arns. „Meist wird in diesen Fällen OP-Kapazität benötigt, die Kapazität der Intensivstation praktisch nie.“

Auch in Rostock sind die Verletzungen durch Feuerwerkskörper im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen – weniger als zehn Fälle wurden am Neujahrstag an der Uni-Klinik behandelt, wie Prof. Dr. Thomas Mittlmeier, Leiter der Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, mitteilt. „Ein Verbot ist dennoch sinnvoll. „Es geht weniger um die Verletzungsgefahren durch Feuerwerke als um die damit verbundene Geselligkeit, die in Corona-Zeiten problematisch ist.“

Von Katharina Ahlers