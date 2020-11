Rostock

Angesichts der Corona-Pandemie ist auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Debatte darüber entbrannt, ob es ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester geben sollte. In den Niederlanden wurde das bereits entschieden.

Mit dem Verbot soll verhindert werden, dass die wegen der Corona-Krise stark beanspruchten medizinischen Notdienste sich auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern müssen. Im vergangenen Jahr wurden rund 1300 Menschen in niederländischen Krankenhäusern oder Hausarztambulanzen behandelt.

Gewerkschaft der Polizei hält Verbot für nicht umsetzbar

Die Gewerkschaft der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hält ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester für nicht umsetzbar. „Grundsätzlich ist natürlich alles gut, was dazu führt, Menschenmassen zu vermeiden, Notaufnahmen zu entlasten und Intensivbetten freizuhalten. Insofern hört sich ein solches Verbot erst mal gut an“, betont der Landesvorsitzende Christian Schumacher.

Die OZ hat ihre Leser gefragt, was sie von einem Feuerwerksverbot an Silvester halten. Die Beteiligung war rege: 852 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig.

71,7 Prozent der Teilnehmer sind gegen ein Verbot von Feuerwerk an Silvester. 27,7 Prozent hingegen sind dafür. 0,6 Prozent sind sich unsicher, ob es im Corona-Jahr Feuerwerk geben sollte oder nicht.

Von OZ