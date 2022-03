Film aus MV: New York Times lobt „Effigie – Das Gift und die Stadt“

Rostock

„2013 hat es ein erstes Treffen mit Regisseur Udo Flohr in Rostock gegeben“, erinnert sich Christoph Gottschalch. Ort des Treffens war die Bühne 602 in Rostock. „Ich war zufälligerweise gerade im Haus“, sagt er weiter. Der Hamburger Schauspieler ist eng mit der Bühne 602 verbunden, er inszeniert seit 1999 Stücke im Haus und steht auch als Schauspieler in Rostock auf den Brettern. „Ich wollte meinen ersten Film drehen und hatte in der Bühne 602 das Stück ;Kleine Eheverbrechen’ gesehen“, erinnert sich Udo Flohr an diesen Moment. Doch 2016 wurde ihm ein anderer Stoff angeboten – die Geschichte der Bremer Giftmörderin Gesche Gottfried.

Das war also vor neun Jahren Gottschalchs Erstkontakt mit Regisseur Udo Flohr. „Damals gab es noch kein Geld für das Projekt“, sagt Christoph Gottschalch. 2017 sah das dann schon anders aus. „In Berlin hat es ein Casting für den Film gegeben“, sagt der Schauspieler, der im Film eine der Hauptrollen erhielt. Auch die Finanzierung war inzwischen gesichert, private Geldgeber aus den USA hatten Geld vorgestreckt, so dass es schließlich eine deutsch-amerikanische Produktion wurde.

Film über den „Engel von Bremen“

Die verfilmte Geschichte spielt in Bremen. Es geht um die erste verbürgte Serienmörderin Deutschlands – das war Gesche Gottfried, auch bekannt als „Engel von Bremen“. Zwischen 1813 und 1827 soll sie 15 Menschen mit „Mäusebutte“ – einem Gemisch aus Schmalz und Arsen – ermordet haben. 20 ihrer Opfer überlebten. Nach dem Schuldspruch wurde die Mörderin im Alter von 46 Jahren 1831 hingerichtet. Es war in Bremen die letzte öffentliche Exekution, verfolgt von 35 000 Menschen. Das Drehbuch basiert auf den Gerichtsakten zu Gesche Gottfried, die Co-Autor Peer Meter zuvor bereits zu einem Theaterstück umgearbeitet hatte. Am Drehbuch waren auch Udo Flohr und Antonia Roeller beteiligt.

Filmszene aus "Effigie - Das Gift und die Stadt" (Deutschland /USA 2019): Senator Droste (Christoph Gottschalch), Cato Böhmer (Elisa Thiemann) und Gesche Gottfried (Susan Anbeh) Quelle: Entertainment Kombinat

Durch die entstandene Verbindung nach Rostock war es möglich, dass Christoph Gottschalch weitere Kollegen aus dem Umfeld der Rostocker Bühne 602 empfehlen konnte. Darsteller aus Mecklenburg-Vorpommern waren Manfred Schlosser, Peer Roggendorf, Paul Lücke, Eugen Krößner und Tim Ehlert. Sie spielen neben überregional bekannten Schauspielern wie Suzan Anbeh, Roland Jankowski oder Uwe Bohm mit. Auch bei der Produktion kamen Filmemacher aus MV zum Zuge, so Max Gleschinski (Regieassistenz) und Jean-Pierre Meyer-Gehrke (Kamera) von der Filmproduktion „Von Anfang an anders“. Mit dabei war auch die Kostümbildnerin Katja Pilgrim aus Rostock.

Film fast vollständig in MV gedreht

Christina von Ahlefeldt und Knut Splett-Hennig, die ein Gutshaus im mecklenburgischen Rensow besitzen, hatten das Set-Design übernommen und das Team während der Drehzeit in ihrem Haus untergebracht und verköstigt. Gedreht wurde dann aber im Gutshaus Behren-Lübchin, wo 17 verschiedene Sets eingerichtet worden waren. So hat der gesamte Hauptdreh in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, ergänzt um einige Bremer Außenansichten. „In Kühlungsborn haben wir die Eisenbahnszenen im Molli gedreht“, erklärt Udo Flohr. Das war nur auf einer Strecke von 800 Metern möglich, als im Hintergrund keine modernen Gebäude zu sehen waren. Alles musste stimmen, zu sehen im Film ist schließlich das Biedermeier-Deutschland um das Jahr 1830.

Obwohl der Filmstoff historisch in Bremen angesiedelt ist, wurde der Streifen fast vollständig in Mecklenburg-Vorpommern gedreht. „Logistische Gründe waren dafür ausschlaggebend“, sagt Udo Flohr. Kosten konnten unter anderem dadurch gespart werden, dass viele Szenen in einem Haus gedreht wurden, im Gutshaus Behren-Lübchin. Weitere Drehorte waren unter anderem das Gutshaus Rensow, die Kirche und der Friedhof in Belitz, das Schloss Stavenhagen, die Anatomie und der Klostergarten in Rostock, die Mühle in Altkalen und die Klappbrücke in Nehringen im Trebeltal.

New York Times fand lobende Worte für den Film

Christoph Gottschalch schwärmt heute noch von den Dreharbeiten, die im September 2018 in 17 Drehtagen über die Bühne ging. Es wurde eine Low-Budget-Produktion – 350 000 Euro Drehkosten plus 50 000 Euro für die Werbung. „An manchen Tagen haben wir bis zu elf Stunden gedreht“, so Gottschalch. Er verkörpert im Film den Senator Droste, der als Untersuchungsrichter die Ermittlungen leitet, die Rolle seiner Protokollantin Cato Böhmer übernahm Elisa Thiemann. Gesche Gottfried wird gespielt von Suzan Anbeh.

Christoph Gottschalch verkörpert Senator Droste, der als Ermittlungsrichter tätig ist. Quelle: Entertainment Kombinat

Das Filmfest in Bremen war 2019 Ort der Weltpremiere. Auch in den USA wurde der Streifen 2020 und 2021 bereits gezeigt und gewann dort Festivalpreise. „Der Film lief auch in vielen amerikanischen Kinos“, sagt Regisseur Udo Flohr, „dazu wurde er untertitelt.“ „Auch das Publikum dort fand den Film beeindruckend“, erinnert sich Christoph Gottschalch, der bei den Film-Präsentationen in den USA dabei war. „Das liegt wohl auch daran, dass viele der Besucher deutsche Vorfahren und damit einen ganz besonderen Zugang zum Film haben“, vermutet Gottschalch. Die amerikanischen Medien, unter anderem die New York Times, rezensierten den Film lobend.

„Effigie – Das Gift und die Stadt“ am 1. April in Rostock

Wegen der Corona-Pandemie verspätete sich der Filmstart in Deutschland. Erst im Januar 2022 konnte „Effigie – Das Gift und die Stadt“ in die deutschen Kinos kommen. „Leider verzögerte sich der Start durch die unterschiedlichen Corona-Regelungen in den einzelnen Bundesländern“, erklärt Udo Flohr. In Rostock wird der Streifen am 1. April erstmals gezeigt.

