Wolgast

Das ist ja wohl ein Ding: Wolgast als Wiege der Fertigteilhäuser. Und doch hat sich genau das bestätigt: Hinter Rainer Ackermann liegen arbeits- und erlebnisreiche Wochen. Der 74-jährige Berliner durchreiste auf den Spuren der einstigen Wolgaster Aktien-Gesellschaft für Holzbearbeitung mehrere deutsche Bundesländer und Teile Österreichs. Dabei besuchte er etliche zum Teil sehr aufwändig gestaltete Holzhäuser, die um 1900 im Wolgaster Werk am Peenestrom gefertigt und später an ihrem jeweiligen Bestimmungsort aufgerichtet wurden.

„Nach der Wende habe ich zusammen mit dem Regisseur Heinz Brinkmann aus Heringsdorf die Dokumentarfilme ,Usedom – Ein deutsches Inselleben’ und ,Usedom – Der freie Blick aufs Meer’ produziert und habe für beide Filme das Szenarium geschrieben“, berichtet Ackermann, der unter dem Pseudonym William Nostitz arbeitet. „Als wir beim zweiten Film in einem Wolgast-Haus auf Usedom drehten, machte unser Kameramann Thomas Plenert den Vorschlag, auch einmal einen kleinen, schönen Film über die Wolgast-Häuser zu drehen.“

Ende Oktober soll Szenario fertig sein

Gut drei Jahre sind seither vergangen, in denen das Filmprojekt nach und nach gereift ist und Ackermann nach eingehenden Recherchen klare Vorstellungen über Dramaturgie und Umfang des Drehbuches gewonnen hat, um nun in die abschließende schöpferische Phase einzusteigen. „Bis Ende Oktober soll das Szenario fertig sein“, sagt der Autor, der in dieser Woche Wolgast besuchte – jene Stadt, in der die weltweite Erfolgsgeschichte des Fertigteilhausbaus im Jahr 1868 ihren Anfang nahm.

Rainer Ackermann schreibt das Szenarium und die Kommentare für den Dokumentarfilm. Das Bild zeigt den 74-Jährigen vor dem Wohnhaus in der August-Dähn-Straße 13, dem letzten in Wolgast noch erhaltenen Referenzobjekt der Wolgaster Holzindustrie. Quelle: Tom Schröter

In jenem Jahr übernahm der kreative Unternehmer Joachim Heinrich Kraeft die Traditionswerft von Heinrich Lübke in Wolgast, um hier fortan, anstatt hölzerner Windjammer, Holzfußböden und zerlegbare Holzhäuser zu produzieren, die international Beachtung ernteten und reißenden Absatz fanden.

„Die Filmförderung MV hat den Anlaufprozess für unseren Dokumentarfilm finanziell unterstützt“, schildert Ackermann, den seine Nachforschungen an verschiedene interessante Orte führten. „Denn viele Wolgast-Häuser wurden ihrer imposanten Schönheit und ihrer qualitativ hochwertigen Ausführung wegen bis heute liebevoll erhalten“, erzählt der erfahrene Filmemacher, der persönlich von der Gestaltung und dem Detailreichtum der Bauten begeistert ist.

Nachforschungen führten zu vielen Stationen

Ackermann besah sich die zumeist hochwertig sanierten Wolgaster Holzhäuser unter anderem auf der Insel Usedom in Heringsdorf und Bansin, in Binz auf Rügen, in Berlin-Grunewald und in Gehrden bei Hannover. Die bekannte Kaiserliche Matrosenstation am Potsdamer Jungfernsee und der prächtige Kaiserbahnhof Werbellinsee waren ebenso Stationen seiner Tour. Ehrfürchtig stand er vor der Villa Blumenthal im österreichischen Kurort Bad Ischl, die die Wolgaster Holzwerker zunächst 1893 auf der Weltausstellung in Chicago als Musterhaus präsentierten und die – wieder in ihre Einzelteile zerlegt – 1895 an ihrem jetzigen Standort neu aufgebaut wurde. Ebenso eindrucksvoll erzählt er von seinem Besuch im österreichischen Veitsch. Dort ließ der Graf Franz Hardegg auf seinem Landsitz ein von der Weltausstellung 1873 in Wien erworbenes Fertigteilhaus als Jagdhaus errichten, das heute als Alpengasthof dient.

Auch die hübsche Villa „Undine“ in Binz auf Rügen wurde im Betrieb in Wolgast gefertigt. Quelle: Stefan Sauer

„Das Engagement der Wolgaster Holzwerker und des Architekten Johannes Lange, von dem die meisten Pläne für die aus beständigen exotischen Hölzern bestehenden Bauten stammen, ist beeindruckend“, meint Rainer Ackermann. Bis heute hätten die zwischen 1868 und 1910 produzierten, zumeist kunstvoll verzierten Holzvillen mit ihren stilvollen Elementen wie Balkonen, Veranden, Ecktürmen und Drachenköpfen nichts von ihrem Reiz verloren.

Nun hoffen die am Filmprojekt Beteiligten, dass sich auch die potenziellen Förderer derartiger Dokumentationen der Faszination der Wolgast-Häuser nicht entziehen können, sondern die Finanzierung des Vorhabens sicherstellen. Hierzu gehören die Medienförderer und Sender jener Bundesländer, in denen das Drehteam auf der Grundlage der Ackermannschen Vorarbeit Station machen wird: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Berlin/Brandenburg, Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen sowie Österreich.

Von Tom Schröter