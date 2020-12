Filmfest in MV wird 2021 auf den Spätsommer verschoben

Schwerin

Corona hält auch die Filmbranche fest im Griff. Auch das Schweriner Filmkunstfest ist davon betroffen. Darum hat die Filmland MV gGmbH beschlossen, den Termin des 30. Filmkunstfestes MV von Anfang Mai auf Anfang September 2021 zu verschieben. Neuer Termin des Schweriner Publikumsfestivals ist nun der Zeitraum 31. August bis 5. September 2021.

Filmland-Geschäftsführer Volker Kufahl, der auch Künstlerischer Leiter des Festivals ist, erklärt die Verschiebung so: „Eine kulturelle Großveranstaltung mit längerem Vorlauf lässt sich unter den gegebenen Bedingungen für das Frühjahr nicht sinnvoll planen.“ Daraus ergibt sich für Kuhfahl die nun umgestellte Planung: „Wir setzen den neuen Termin in der Hoffnung, im Spätsommer 2021 ein annähernd reguläres Festival feiern zu können.“ Kufahl hofft auf eine neu wiederkehrende Normalität, „mit möglichst vollen Kinosälen, Konzerten, Ausstellungen, Empfängen, mit Gästen, Austausch und Begegnungen“.

Corona erschwert die Planung

Denn nach jetzigem Stand der Dinge gehen Filmland-Geschäftsführung und auch der Aufsichtsrat davon aus, dass sich die Pandemie-Lage bis Anfang Mai 2021 nicht entspannt haben wird. Ursprünglicher Zeitraum für das Fest war der 4. bis 9. Mai 2021. Doch die unklare Lage erschwert die Vorbereitung und die Durchführung des 30. Filmkunstfestes MV zum ursprünglichen Termin erheblich, weil mit gravierenden Kapazitätsbeschränkungen und mit weiteren kurzfristigen Lockdowns gerechnet werden muss, so die Organisatoren.

Eine Verlegung des Festivaltermins auf Anfang September erscheint sinnvoll, da zu diesem Zeitpunkt mit niedrigen Infektionszahlen, mit einer Verbreitung des Impfstoffs und mit geringeren Auflagen für die Kinos gerechnet werden kann.

Filmfest soll nicht wieder online stattfinden

Im vergangenen Mai hatte das Filmkunstfest online stattgefunden. „Auch wenn unsere Erfahrungen mit einer Online-Ausgabe als eines der ersten Filmfestivals im Mai 2020 durchaus positiv waren, planen wir für 2021 nicht mit einer Erweiterung des Programmangebots ins Internet, es sei denn, Corona macht uns noch einmal einen Strich durch die Rechnung“, erklärt Volker Kufahl. Die Mission bleibt: „Der Kulturort Kino ist der öffentliche Raum, in dem wir Filmkunst präsentieren und erleben wollen“, so Kufahl.

Die Jubiläumsausgabe des Filmkunstfestes soll in ihrer inhaltlichen Planung bestehen bleiben, mit gewohntem Programmumfang: Das sind vier dotierte Wettbewerbe für den deutschsprachigen Film, dazu die Verleihung des „Goldenen Ochsen“ an den Ehrenpreisträger Ulrich Tukur. Weiterhin wird sich 2021 das Gastland Finnland vorstellen, als Würdigung wird es einen Schwerpunkt zum 75. Jubiläum der DEFA-Gründung geben. Natürlich wird auch regionalen Produktionen Beachtung geschenkt, mit neuen Produktionen der Marke „Gedreht in MV“ im Zeichen der neuen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommerns.

Von Thorsten Czarkowski