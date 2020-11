Heringsdorf

Der Usedom-Krimi im Ersten steigert seine Quote peu à peu. Die letzte Folge „Schmerzgrenze“ der Herbststaffel 2020 kam auf knapp sieben Millionen Zuschauer am Donnerstag Abend zur Prime Time. Davor legte auch „Nachtschatten“ am 29. Oktober schon mit 6,4 Millionen vor. Seit 2014 rangiert der Regionalkrimi mit einer Quote von stabilen 15 Prozent weit vorn.

Womit? Stets mit guten Storys, eigenwilligen Charakteren und starken Schauspielern in einer regional eindeutig verorteten Region auf Usedom. Schöne Bilder, die im Gedächtnis bleiben. Liebe zum Detail, wie nun zum Beispiel mit Aufklebern des FC Heringsdorf – gemeint ist wohl FC Insel Usedom – auf dem Seitenfenster eines Autos und dazu gehöriges Trikot am Körper einer Leiche.

Dazu aber gibt es immer wieder eine zweite Deutungsebene, die abseits des Krimis geliefert wird – in den Details, den Dialogen, den Charakteren. Inhaltlich geht es um einen tödlichen Unfall und eine Leiche, die auf polnischer Seite der Ostsee gefunden wird. Mord, Unfall oder Selbstmord? Lange unklar. Dazu Verwicklungen um den Bau einer integrativen Behinderteneinrichtung in Filetlage. Das ist verortet, sinnig und macht Spaß beim Zuschauen.

Krimi-Reihe greift Tabuthemen auf

Das Besondere diese Reihe ist aber etwas anderes. Die zweite Deutungsebene – oder vielleicht auch Ebenen. Katrin Sass (64), die große Dame des Ostschauspiels, hat keinen Hehl aus ihrer Alkoholsucht nach der Wende gemacht und erfreut sich hier sichtlich zum einen darin, einer Alkoholkranken aus der Lebenskrise zu helfen. Und auch mal zwei Glas Rotwein auf ex vor der Kamera runterzukippen. Das hat Witz und Augenzwinkern und ist trotzdem nicht banal.

Der Krimi traut sich, heiße Eisen und Tabuthemen aufzugreifen. Sex mit Behinderten? Ein integratives Wohnheim in Filetlage, das dem Tourismus und der Lust der Anleger schaden könnte? Ein Behinderten-Projekt, das von den Bewohnern als „Krüppel-WG“ bezeichnet wird. Helfer-Syndrom in der Pflegebranche? Respekt ARD!

Dazu das Jetzt in unserer Gesellschaft. Der Krimi stellt nach skandinavischem Vorbild die Frage, warum wir alle so böse, gemein, kalt zueinander sind. Und er liefert auch gleich die Antworten mit. Weil wir mit unserer selbst gewählten Einsamkeit, ob allein oder zu zweit, schon lange überfordert sind.

„Du hast ein Recht auf Glück“, sagt die junge Mutter, Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), zur Ex-Staatsanwältin Karin Lossow ( Katrin Sass). Tja, aber gibt es ein Recht auf Glück. Nein, das Glück machen wir uns selbst oder lassen es. Jeden Augenblick!

Donnerstag, 12. November um 20.15 Uhr in der ARD.

Von Michael Meyer