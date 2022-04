Rostock

Am 27. April findet im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock die Vorpremiere des Filmes „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ des Regisseurs Andreas Dresen statt. Im Anschluss an den Film ist ein Gespräch mit Dresen und dem Hauptdarsteller Alexander Scheer geplant. Sollten sie mehr zum Film und seinem Regisseur erfahren wollen finden sie alles Wissenswerte in diesem Artikel.

Die OZ veranstaltete ein Gewinnspiel und verloste 3 x 2 Karten für das Event. Wer gewinnen wollte, musste nur folgen de Frage beantworten: In welchem verfilmten Biopic hat Alexander Scheer die Hauptrolle gespielt? Die richtige Antwort wussten die meisten unserer Leser. Es war Antwort a) „Gundermann“. Unter allen richtigen Antworten wurden drei glückliche Gewinner gezogen. Freuen dürfen sich Uschi J., Karin R. und Jens M. – sie sind alle aus Rostock. Herzlichen Glückwunsch!

Die Sieger stehen alle auf der Gästeliste und werden gebeten 30 Minuten vor Beginn ihre Karten an der Kasse abzuholen. Sie werden zusätzlich per E-Mail benachrichtigt.

Sollten Sie kein Glück gehabt haben, können Sie immer noch Karten unter www.liwu.de kaufen. Sie kosten 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro und für alle unter 21 Jahren sogar nur 5 Euro.

Von Sebastian Drewelow