Wittenbeck

Eine „Familienaffäre“ bei den Herren und eine „Zitterpartie“ bei den Damen: Das Feld ist bereitet für ein spannendes Finale der OZ-Golftour am Samstag (ab 10 Uhr) in Wittenbeck bei Kühlungsborn.

Im Männerwettbewerb hatte sich zum Auftakt der Turnierserie Ende Juli in Balm die Kuriosität ereignet, dass drei Mitglieder einer Familie das komplette Siegertreppchen für sich beanspruchten. Vater Stefan Kirschstein (51) belegte Platz zwei, seine Söhne Mika (12) und Luca (14) kamen auf die Ränge eins und drei.

Punktevorsprung von Balm könnte reichen

Damit hat auf jeden Fall ein Mitglied der Familie aus Oldenburg beste Chancen auf den Tourgesamtsieg: „Wir wollen alles dafür geben, dass wir Platz eins unter uns ausmachen“, verspricht Vater Stefan Kirschstein. Sollte einer seiner Söhne in der Endabrechnung vorn liegen, wäre das auf der seit 2015 ausgespielten OZ-Golftour ein Novum: Noch nie konnte bislang ein minderjähriger Spieler, also ein Junior, triumphieren.

Bei den Damen bereits einmal die Tour gewonnen (im Jahr 2017) hat Nicole Pietzke vom Golfpark Strelasund. Nach ihrem Sieg in Balm bei der ersten Station liegt sie auch wieder in der Poleposition: „Traurigerweise muss ich aber nun für Wittenbeck absagen, weil ich krankgeschrieben bin“, gab die 37-Jährige am Donnerstag bekannt. Nun ist Bangen und Hoffen angesagt: Mit ihrem Punktevorsprung aus Balm könnte sie Erste bleiben.

Die Führenden der OZ-Tour OZ-Golftour 2021 Zwischenstand nach der ersten Station in Balm auf Usedom Herren: 1. Mika Kirschstein 28 Bruttopunkte, 2. Stefan Kirschstein 24, 3. Luca Kirschstein 21 (alle Oldenburg) und Wolf Kohn 21 (Serrahn), 5. Markus Hagen 19 (Brunstorf), 6. Oliver Schuhose 17 (Wall), Tom Nord (Fleesensee) 17, Maik Babatz 17 (Mecklenburg-Strelitz), Jens Birnbaum 17 (Golfpark Strelasund), 10. Stefan Schmeichler 16 (Baltic Hills). Damen: 1. Nicole Pietzke 26 (Golfpark Strelasund), 2. Ulrike Koch 18 (Balm), 3. Alexandra Schmelcher 16 (Köln), 4. Claudia Streiter 13 (Ullersdorf), 5. Monica Bierwirth 12 (Hamburg), 6. Juliana Beelen-Heidl 10 (Balm), 7. Katja Niemann 9 (Großensee), 8. Martina Thelen-Voets 7 (Hösel), 9. Birgit Anders 6 (Winston), Sigrid Rathgens 6 (Stenerberg) Info: Zur Errechnung der Gesamtwertung werden die erspielten Bruttopunkte des ersten und zweiten Turniers der Tour addiert. Finale der OZ Golftor am Sonnabend, 23. Oktober in Wittenbeck

Spannend wird aber besonders, ob ihre Vereinskollegin und zweifache Toursiegerin (2016 und 2019), Henriette Sohns, noch an ihr vorbeiziehen kann. Die 23-Jährige hatte die erste Station berufsbedingt verpasst und muss nun kräftig Punkte aufholen, was bei ihrer Spielstärke aber nicht unmöglich ist.

Insgesamt starten 52 Sportler in 18 Dreier-Flights auf der Anlage in Wittenbeck, die mit Ostseeblick zu den schönsten Bahnen Deutschlands gerechnet wird. Auf die Tour-Gesamtsieger warten als Hauptpreise Flusskreuzfahrten der Rostocker Reederei Arosa. Robert Busche, Manager im Golfresort Wittenbeck, freut sich auf eine tolle Veranstaltung: „Die Bahnen sind bestens präpariert und eine schöne Abendveranstaltung mit Siegerehrung ist vorbereitet.“

Golfpräsident erwartet ein großartiges Tourfinale

Unterstützt wird die OZ-Golftour auch vom Wirtschaftsministerium und dem Landesgolfverband. Dessen Präsident Rüdiger Born, erst kürzlich für zwei Jahre wiedergewählt, erwartet ein großartiges Tourfinale: „Das Niveau ist wirklich sehr hoch und ich freue mich, dass wir den Golfsport und die besonders schönen Anlagen in MV mit so einer Veranstaltung noch bekannter machen können“, so der Golf-Präsident.

Rüdiger Born, Präsident des Golfverbandes MV, freut sich auf ein spannendes Finale der OZ-Golftour. Quelle: Lilienthal Dietmar

Von Alexander Loew