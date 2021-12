Ob für Kinder, die Essenversorgung der Tafeln oder die Sanierung einer Kirche: Mit ihrem Geld haben die Leserinnen und Leser der OZ wieder zahlreiche Projekte im Land unterstützt. Bei der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sind große Summen gespendet worden. Gerade in Zeiten der Pandemie denken die Menschen in MV auch an andere.