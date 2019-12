Finanzierung, Bau, Betrieb: So wollen die MV Werften sich Aufträge für Jahrzehnte sichern 

Rostock

Es sollte die große Show werden. Und das aus gutem Grund: Denn die Kiellegung der 342 Meter langen „Global 2“ im Trockendock in Warnemünde – ein Stück weit war sie nur Staffage für ein anderes, noch größeres Projekt. Die MV Werften setzen voll auf Wachstum, wollen nicht mehr „nur“ Schiffe für die drei Reedereien ihrer Konzernmutter Genting Hongkong, sondern auch für Dritte bauen. Und die galt es im Dock zu überzeugen. Mit einer Feuershow, musizierenden Werftarbeitern und mit dem ersten Klassik-Konzert, das je im Dock gespielt wurde.

Hunderte Banker live dabei

Zur Zeremonie hatten die MV Werften dieses Mal nicht allein prominente und Partner aus MV eingeladen. Schon den ganzen Tag über hatte Werften-Boss Peter Fetten Banker und Hotel-Manager aus aller Welt durch „seine“ Schiffbau-Betrieb geführt. Das „Who is who“ der internationalen Finanzwelt war gekommen – von der Deutschen Bank über Crédit Agricole aus Frankreich bis hin zu Billionen-schweren Großbanken aus Japan und China.

Ebenfalls unter den Zuschauern Vertreter der größten Hotel-Ketten der Welt. Sie alle interessieren sich für das neuste Projekt der MV Werften, die neue Universal-Klasse. Und sie alle wollen die Schiffbauer aus Rostock, Wismar, Stralsund ansprechen. Deshalb durften die Gäste auch allesamt Glücksmünzen unter den Kiel des neuen „Global“-Schiffs legen. 300 an der Zahl. Euro und Hongkong-Dollar.

Gemacht für Hotels

Die Universal-Klasse, dessen erstes Schiff 2022 vom Stapel laufen soll, ist gemacht für „Neulinge“ am Kreuzfahrtmarkt: Hotelketten wollen Genting und die MV Werften ansprechen. Die ersten beiden Schiffe des Typs werden für die Konzern-Töchter Star Cruises (mit Platz für bis zu 4000 Passagiere) und Crystal Cruises (für 1000 Passagiere) gebaut. Das dritte Schiff soll bereits an einen externen Kunden gehen. Auf einer Leinwand waren bereits die Namen der Accor-Hotelgruppe, die Marken Ritz-Carlton, Marriott und Hilton zu lesen.

Genting-Vorstandschef Tan Sri Lim Kok Thay sagt, er glaube an ein weiteres Wachstum der Kreuzfahrtbranche. 70 Prozent der US-Amerikaner seien noch nie auf Kreuzfahrt gewesen. In Deutschland sei der Markt allein im ersten Halbjahr 2019 um 17 Prozent gewesen. Aber: „Wir glauben, dass die Zukunft in Kreuzfahrtschiffen mit bis zu 2000 Passagieren liegt.“ Größer dürften die Luxusliner nicht mehr sein.

Komplett-Programm für Kunden

Genting will den Neukunden das Komplettprogramm anbieten: Eine Konzern-Tochter übernimmt die Finanzierung, die MV Werften bauen das Schiff und eine Operationszentrale, die in Europa entstehen soll, bildet die Crews aus und kontrolliert die Flotte von Land aus. „Wir stehen vor einem strahlenden Jahrzehnt auf den Werften in MV“, so Tan Sri Lim Kok Thay.

